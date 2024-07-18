نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آمال ماهر: لدي ذكريات مع محمد عبده منذ صغري بسبب أغانيه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت آمال ماهر خلال لقائها مع قناة الملز على يوتيوب، عن رغبتها في الاجتماع بحفل مع محمد عبده، قالت: أتمنى أعمل حفلة مع فنان العرب محمد عبده ويبقى شرف كبير لي، وربنا يشفيه يارب ويرجعه لينا بألف سلامة، ولدي ذكريات معه منذ صغري بسبب أغانيه.

آخر اعمال آمال ماهر

وكانت آمال ماهر قد أحيت حفلًا جماهيريًا كبيرًا بالأسبوع الماضي، ضمن سهرات جولة المملكة، في الطائف، وشاركها في الغناء بالحفل فؤاد عبدالواحد، تحت رعاية برنامج جودة الحياة وتنظيم بنش مارك، أحيت بعدها بيوم حفل آخر في أبها ضمن جولة المملكة، وشاركها في الحفل أيضًا فؤاد عبدالواحد، وغنت أغنية كوكب الشرق أم كلثوم سيرة الحب، أغنية بتونس بيك لـ وردة الجزائرية، أغنية ما علينا يا حبيبي، وأغنيتها لو كان بخاطري أنا.

طرحها لألبوم أنا كويسة، عبر حسابها الرسمي بموقع الفيديوهات «يوتيوب» في الفترة الأخيرة، وحققت نجاحا من خلاله نجاحا كبيرا عبر المنصات الرقمية، وطرحت «5 أغاني»، حصريا عبر منصة «سبوتيفاي»، وهي: «أنا كويسة، أنا الحب، صاحبة عمري، الحكاية في مشهدين، كسبته الرهان»، ويشمل الألبوم العديد من الأغاني المتنوعة ومن أبرزهم أغنية "الحكاية في مشهدين" التي قدمتها للجمهور العام الماضي خلال حفلها في العلمين الجديدة.

كلمات أغنية أنا كويسة

متخافوش يا ناس عليا

كله حلو ومية مية

ايوة هي طبعا مش بسيطة

بس عادي مش قضية

متخافوش يا ناس عليا

كله حلو ومية مية

ايوة هي طبعا مش بسيطة

بس عادي مش قضية

انتوا ليه مستغربيني

اني بضحك أو بغني

نزلة دمعة مني

انا كويسة

انا كويسة بس مهيسة

بعد الصدمة

ولو أهمكوا

من فضلكوا ممكن خدمة

خرجوني فسحوني

إلهوا عقلي واشغلوني

وان فتحت السيرة تاني

سكتوني سكتوني

خرجوني فسحوني

إلهوا عقلي واشغلوني

وان فتحت السيرة تاني

سكتوني سكتوني

وقعة جامدة فيا هدت

علقة سخنة بس عدت

سقفولي أنا واللي زيي

اللي وقفت واللي سدت

هما يوم واتنين وفسحة

بعد منها هنام وهصحى

هصحى واحدة تانية مش عبيطة

واحدة فاهمة الدنيا ناصحة

انتوا ليه مستغربيني