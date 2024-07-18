نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كل ما تريد معرفته عن مسلسل موعد مع الماضي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الصفحة الرسمية لمنصة نتلفيكس العالمية، عبر إنستجرام منذ ساعات البرومو التشويقي لمسلسل موعد مع الماضي، والذي سيتم عرضه قريبًا عبر المنصة.

تغيير اسم مسلسل موعد مع الماضي

وسبق، تم تأجيل عرض مسلسل موعد مع الماضي على نتفليكس لأكثر من مرة خلال الفترة الماضية، وتم تغير اسمه بعدما كان يحمل في البداية اسم من قتل نادية ؟، والمسلسل ينتمي إلى نوعية الأعمال القصيرة، مكون من 8 حلقات.

شخصيات مسلسل موعد مع الماضي

ويجسد الفنان آسر ياسين في مسلسل موعد مع الماضي دور «يحيى، بينما يلعب محمود حميدة دور»ياسين«، وشريف سلامة في دور علي، وشيرين رضا في دور سوسن، وركين سعد في دور ليلى، ومحمد ثروت في دور فتلة، ومحمد علاء في دور خالد، وتامر نبيل في دور شريف، وهدى المفتي في دور نادية، إضافة إلى صبا مبارك التى تجسد دور منى.

أبطال مسلسل موعد مع الماضي

موعد مع الماضي يُشارك بجانب آسر ياسين في بطولته، عدد من النجوم منهم شريف سلامة، محمد ثروت، شيرين رضا، محمد علاء، هدى المفتي، وركين سعد، والمسلسل من تأليف محمد المصري، وإخراج السدير مسعود.

قصة مسلسل موعد مع الماضي

العمل مأخوذ عن المسلسل المكسيكي ?Who Killed Sara، والذي تم عرضه في 3 أجزاء خلال الفترة من مارس 2021 إلى مايو 2022، وتدور أحداثه حول جريمة قتل لفتاة شابة، يُتهم شقيقها ظلمًا بقتلها، فيتم حبسه بالسجن لفترة وبعد خروجه يبدأ رحلة البحث عن القاتل الحقيقي لشقيقته، والمسلسل ينتمى لنوعية أعمال الجريمة القائمة على الإثارة والتشويق.

آخر أعمال آسر ياسين

وكان اخر اعمال آسر ياسين هو فيلم ولاد رزق 3 يدور في إطار أكشن تشويقي، حول أشقاء يتوبون عن حياة الجريمة والسرقة، وبعد 3 سنوات تجمعهم الحياة من جديد ليخوضوا عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق، ويجسد أحمد عز خلال أحداث الفيلم شخصية رضا رزق وهو الأخ الأكبر بين ولاد رزق وقائد عملياتهم الإجرامية، فيما يلعب عمرو يوسف دور ربيع رزق وهو ثاني أكبر الأشقاء بعد عز ويعيش قصة حب مع أسماء جلال، أما آسر ياسين فيقدم شخصية الشايب ويتعاون مع ولاد رزق في عمليتهم الجديدة.