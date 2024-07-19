مي كساب تكشف عن رأيها في الفنانة شيماء سيف

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة مي كساب عن رأيها في الفنانة شيماء سيف وذلك من خلال حلولها على برنامج “ الراديو بيضحك" مع الإعلام فاطمة مصطفى.

قالت مي كساب:' كوميديانة من طراز خاص وخفة دمها مش موجودة، زي ما كان عندنا عمالقة كوميديا زمان هي من عمالقة الجيل اللي موجود"

وقالت مي خلال اللقاء: "احنا كنا حابين بعض جدا، ما كانش عندنا مشاكل مع بعض، وانا كـ مي بقالي فترة كبيرة جدا مقررة ان انا محدش يستدرجني لأي خلافات أو مشاكل، يعني لو في أي أجواء انا ما بشوفهاش ، وما بلتفتلهاش، لأن أنا جاية أشتغل وأقدم فن وعايزة أنجح ومش فارق لي غير أني أنجح".

وتابعت: "احنا الروح اللي ما بينا كنا في نفس الأوتيل وكنا بنقعد في الدور العشرين، كنا مسمينه نادي النقابة وبنفضل متجمعين وهي دي الروح اللي كانت مسيطرة علينا، كنا بنفطر ونتسحر مع بعض وبنروح التصوير مع بعض ولو مفيش تصوير بنخرج سوا".