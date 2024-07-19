عمرو المصري يكشف عن تفاصيل دويتو نغزه لـ أحمد سعد ويسرا في برنامج بيت السعد



القاهرة - محمد ابراهيم -

رفع الشاعر عمرو المصري مستوى الحماس لجمهوره من خلال الكشف أحدث أعماله الغنائية الجديدة، والتي تحمل اسم "نغزه" للنجم أحمد سعد والنجمة يسرا، حيث شارك "عمرو" جمهوره ببرومو جديد من الحلقة النجمة يسرا، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،



وأرفق بتعليق قال فيه:" بسم الله استنوا أغنية نغزه دويتو مع النجم أحمد سعد والنجمة يسرا، في برنامج بيت السعد يوم الأربعاء القادم".



وأضاف:" كلماتي عمرو المصري، وألحان عمرو الشاذلي، توزيع ومكس وماستر عمرو الخضري".



تعليقات الجمهور على منشور عمرو المصري

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الف مبروك، دايما في القمة، بالتوفيق والنجاح الدائم، الدويتو شكله نار، وغيرها من التعليقات.



عمرو المصري ينشر البهجة في الدنيا رايقة لـ داليا مبارك



شارك الشاعر عمرو المصري ببرومو أحدث أعماله الغنائية الجديدة، والتي تحمل اسم "الدنيا رايقة" للنجمة داليا مبارك عبر الستوري الخاص به بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،

وأرفق بالبرومو تعليقًا قال فيه:" الدنيا رايقة قريبا رابع أغنية من كلماتي مع الفنانة داليا مبارك".



وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور متحمسين بسماع الأغنية.

آخر أعمال عمرو المصري

والجدير بالذكر آخر أعمال عمرو المصري أغنية غزالة شاردة لحودة بندق.

والأغنية من كلمات عمرو المصري، ألحان حودة بندق، توزيع وميكس وماستر أمين نبيل، كيبورد محمود شاهي، ساكس:حموصو، منتج منفذ فادي صبحي.

و أغنية الحياة سكرة لـ لطيفة، والتي حازت على إعجاب الجماهير في الوطن العربي، وتصدرت التريند فور نزولها.

وهي من كلمات عمرو المصري، ألحان سامر أبو طالب، وتوزيع أمين نبيل، وميكس وماستر مصطفى رؤوف، والكليب من إخراج وليد ناصيف وتم تنفيذه بالذكاء الاصطناعي Ai.

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي:

الحياة سكرة

شمسها منورة

تضحكلها وضحكتها

مظبوطة بالمسطرة

فرفشتها وعشتها

حضناها وبحبها

غنيتلها وغنيتلي

أحزاني ودعتها

وبالناس مش شاغلة بالي

ماشية وبرقص في حالي

وبقول يا أفراح تعالي.. يالا بينا نعيش

وعلى أيه بتحسبها بقى عدي

بكرة تروق تبقى كده وردي