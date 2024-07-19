مي كساب عن خلافاتها في كواليس "العتاولة": بطنش لأني جاية أشتغل وعايزة أنجح

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة مي كساب تفاصيل حول خلافها في مسلسل "العتاولة"، مع باقي النجوم مما دفعها للاعتذار عن عدم المشاركة في الجزء الثاني، وجاء ذلك خلال لقاء مفتوح معها نظمته مكتبة الإسكندرية ضمن فعاليات معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب في نسخته التاسعة عشر، قدمه الكاتب الصحفي محمد عبد الرحمن.

قالت مي كساب: "كنا حابين بعض، ومكانش عندنا مشاكل مع بعض، وأنا كان بقالي فترة كبيرة مقررة إن محدش يستدرجني لأي مهاترات فاضية، ولو فيه أي أجواء مش بشوفها ولا بلتفت ليها، وحتى لو التفت بيكون لمدة الوقت اللي حكيت فيه، وبعدين بطنش لأني جاية بشتغل وعاوزة أعمل فن ومش فارق لي غير إني أنجح".

وأضافت: “لو فيه أي أجواء مبشوفهاش ومش بلتفت ليها، وحتى لو التفت بيكون لمدة الوقت اللي حكيت فيه، وبعدين بطنش لأني جاية بشتغل وعاوزة أعمل فن ومش فارق لي غير إني أنجح".

واستكملت حديثها قائلة: "الأجواء بيننا كانت حلوة وكنا في نفس الفندق، وكنا بنقعد في الدور العشرين ومسمينه نادي النقابة، وكانت الروح الحلوة مسيطرة علينا وبنفطر مع بعض ونتسحر مع بعض ونروح التصوير ونخرج مع بعض، وقلت إني كسبت اخوات خصوصًا علاقتي بمؤمن نور ومصطفى أبو سريع وبأحمد كشك ومحمد محسن وعادل يوسف وهدى الإتربي ومنة بدر تيسير وزينب العبد وشريهان، وكلنا كنا مع أحمد السقا 24 ساعة".

تفاصيل مسلسل العتاولة

تدور أحداث مسلسل "العتاولة" في مدينة الإسكندرية، حيث يتميز سكانها بطبائعهم الخاصة وأسلوبهم اللغوي الفريد. يجسد النجم أحمد السقا شخصية نصار، البطل التراجيدي الذي يخوض تجربة حياة مليئة بالتقلبات، محاولًا الحفاظ على الإيجابية في جميع الظروف. تقوم السلسلة برصد صعوده وهبوطه، وكيف تؤثر التحولات في مسار حياته.

مسلسل "العتاولة" بطولة النجوم أحمد السقا، طارق لطفى، زينة، باسم سمرة، مى كساب، أحمد كشك، هدى الاتربى، نهى عابدين، ميمى جمال، زينب العبد، منة تيسير،مصطفى ابو سريع، مريم الجندى، مؤمن نور، محمد التاجى، يسرا الجديدى، وأخرون، وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج احمد خالد موسى