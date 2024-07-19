محمد نور يوجه رسالة لمحمد رمضان.. ما السبب ؟

القاهرة - محمد ابراهيم - وجه الفنان محمد نور رسالة للفنان محمد رمضان بسبب مشاركة نجله الغناء معه بالساحل الشمالي من خلال حسابه الشخصي على موقع فيسبوك ".

كتب نور:'الفنان الراقي المحترم محمد رمضان قمه الاخلاق والذوق عمر كان جنب البيت عنده في الساحل طلب من الامن انو يسلم عليه ويتصور معاه رحب بيه ودخلو اتصور واتكلمو شكرا يا محمد عشان كده كل العالم بيحبك وانا اولهم.

احتل الفنان محمد رمضان التريند، خلال الايام القليلة الماضية، بعد تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو له وهو يتشاجر مع شاب في الساحل الشمالي، ظهر رمضان في الفيديو وهو يمسك بشاب يدعى كريم شلبى، ووفقًا للشهود، تفاجأ الجميع برد فعل رمضان الذي صفع الشاب على وجهه. ولم يتردد الشاب في الرد على الفور بصفع رمضان، مما أدى إلى تدخل المحيطين لفض الاشتباك.