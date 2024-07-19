لهذا السبب.. الشيخه مهرة آل مكتوم تتصدر تريند جوجل

القاهرة - محمد ابراهيم -

أثارت ابنة حاكم دبي الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي فور انتشار خبر طلاقها مما أدى إلى تصدرها تريند محركات بحث جوجل.

وأعلنت الشيخة مهرة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، ابنة رئيس وزراء الإمارات العربية المتحدة وحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام" عن قرارها الانفصال عن زوجها، الذي هو أحد أفراد العائلة الحاكمة أيضا.

وأرفقت بالمنشور تعليقًا قالت فيها: "عزيزي زوجي... بينما أنت مشغول برفاق آخرين. أُعلن طلاقنا: أُطلقك... أُطلقك... وأطلقك! اعتني بنفسك... زوجتك السابقة".

وتزوجت الشيخة مهرة من الشيخ مانع بن محمد آل مكتوم، وهو أيضًا فرد في العائلة الحاكمة في دبي، العام الماضي بحفل مبهر ظهر في عدد من المجلات ووسائل التواصل الاجتماعي. ورُزقا بابنة بعد فترة وجيزة، من الزواج.

وحذفت صور الشيخة مهرة مع زوجها من حسابها، كما لا توجد صور لها على حساب الشيخ مانع على إنستغرام أيضًا.

وتتمتع الشيخة مهرة بحضور بارز في المناسبات العامة، وغالبًا ما تشارك في فعاليات السجادة الحمراء بإمارة دبي وتزين غلاف المجلات الإقليمية، وهي ممارسة غير تقليدية للنساء في العائلة الحاكمة، ولديها نصف مليون متابع على "إنستغرام"، حيث تنشر بعض الاخبار عن هواياتها، وحبها للخيول، وأعمالها الخيرية إلى جانب صورها على طريقة "السيلفي".