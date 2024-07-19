الصور الأولى من خطوبة ابن بيومي فؤاد

القاهرة - محمد ابراهيم - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مجموعة صور من خطوبة نجل الفنان بيومي فؤاد علي فتاة من خارج الوسط الفني،

وشارك محمد بيومي فؤاد جمهورة صور له عبر صفحته الشخصية موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلق عليها قائلا: "بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ مَٰلِكِ يَوۡمِ ٱلدِّينِ إِيَّاكَ نَعۡبُدُ وَإِيَّاكَ نَسۡتَعِينُ ٱهۡدِنَا ٱلصِّرَٰطَ ٱلۡمُسۡتَقِيمَ صِرَٰطَ ٱلَّذِينَ أَنۡعَمۡتَ عَلَيۡهِمۡ غَيۡرِ ٱلۡمَغۡضُوبِ عَلَيۡهِمۡ وَلَا ٱلضَّآلِّينَ".

تفاصيل فيلم جوازة توكسيك

ويذكر ان يعرض للفنان بيومي فؤاد فيلم "جوازة توكسيك"، والتي تدور أحداثة في إطار كوميدي حول قصة حب "فريدة وكريم"، التي بدأت بسوء تفاهم في دبي، لتمر بعدها برحلة من الصراعات بعودتهما إلى مصر، بعد تدخل الأهل، حيث ينتمي كل منهما إلى خلفية اجتماعية مختلفة تماما عن الآخر، وهو ما يخلق الكثير من المفارقات الكوميدية.

يشارك في بطولة فيلم جوازة توكسيك عدد كبير من الفنانين بجانب محمد أنور، أبرزهم ليلى علوي، بيومي فؤاد، هيدي كرم، ملك قورة، تامر هجرس، والعمل من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم

ويجتمع الفنان بيومي فؤاد والفنانة ليلى علوي للمرة الرابعة على التوالي في السينما، حيث قدّما معًا فيلمي: "ماما حامل" عام 2021، وفيلم "شوجر دادي" عام 2023، وفيلم "جوازة توكسيك" هذا العام