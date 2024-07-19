دياب يشارك مسار اجباري بحفل غنائي بمدينة السادس من أكتوبر

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أحمد جودة - القاهرة - شارك النجم دياب في حفل فريق مسار إجباري المقام حاليًا بمدينة 6 أكتوبر، حيث قدم دياب أغنية "حبة طبطبة" التي قدمها معهم العام الماضي، وهي من كلمات محمود بحيري وألحان توسي.

تفاعل الجمهور

هتف الجمهور لدياب بمجرد ظهوره على المسرح، خاصة أن دياب له جماهيرية كبيرة في الحفلات الغنائية. طالبه الجمهور بغناء أغنيتي "غمازات" و"عو عو".

فريق مسار إجباري

يعد فريق مسار إجباري من أشهر وأقدم الفرق الغنائية في مصر والعالم العربي، وتمتد رحلتها لأكثر من 17 عامًا. أصدرت الفرقة ثلاثة ألبومات حتى الآن: "اقرأ الخبر"، "تقع وتقوم"، و"الألبوم". من أبرز أغانيها "نهايات الحكاوي" و"صباحك". انتهت الفرقة مؤخرًا من تسجيل ألبومها الرابع.

أعمال دياب

قدم دياب مسلسل "مليحة" رمضان الماضي ولاقى نجاحًا كبيرًا وقت عرضه. شارك في بطولته أشرف زكي، ميرفت أمين، أمير المصري، والفلسطينية نادين خاس، وآخرون. المسلسل من إخراج عمرو عرفة.