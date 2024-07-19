نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد العوضي يكشف تفاصيل مسلسله الرمضاني المقبل 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف النجم أحمد العوضي، عن أحدث أعماله الدرامية الجديدة، والتي من المقرر أن يتم عرضها في رمضان 2025.

وقال أحمد العوضي خلال بث مباشر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن المسلسل القادم سيحظى على إعجاب جمهوره ومحبيه، وذلك خلال إعلانه عن أسماء الفائزين في مسابقة تفاصيل مسلسله الرمضاني الجديد، والمقرر عرضه في موسم رمضان 2025.

وأضاف:" مسلسلي الجديد شعبي وصعيدي، مسلسل طرش طرش، أنسى حق عرب وأنسى الكلام الفاضي ده، السنة الجاية القهاوي في مصر هتتغدغ أكتر من عرب السويركي".

وبشأن تقديمه مسلسل خيال علمي، سخر أحمد العوضي قائلا: الناس اللي اختارت خيال علمي ده، اختارتوا ازاي، ونبي أنا هعمل خيال علم ازاي، أنا بلعب معاكم وحطوا ضمن الاختيارات، نتو هتضحكوا الناس علينا حرام عليكم.

أخر أعمال أحمد العوضي

الجدير بالذكر أن أخر أعمال أحمد العوضي في السينما فيلم الإسكندراني، وكانت تدور أحداثه في قلب محافظة (الإسكندرية)، حيث يمر (بكر الإسكندراني) بالعديد من الصراعات مع والده وابن عمه وحبيبته؛ فيقرر السفر إلى الخارج بحثًا عن حياة جديدة، وحينما يعود بعد تحقيق ذاته تعود الصراعات فتطارده مجددًا.

وشارك في بطولة فيلم الإسكندراني عدد كبير من النجوم والنجمات، منهم: أحمد العوضي، زينة، بيومي فؤاد، حسين فهمي، صلاح عبد الله، محمود حافظ، وغيرهم.

