نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رامي جمال يعد جمهوره بغناء جميع أغاني مسيرته الفنية في حفل العلمين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام الفنان رامي جمال بوعد جمهوره بطرحه أغنية جديدة لهم وأيضًا أنه يحضر ألبوم الشتاء، وأوضح أنه سيغني جميع أغانيه الذي طرحها خلال مسيرته الفنية في حفل العلمين.

ونشر رامي جمال صورة له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" وعلق عليها قائلًا: "السنة دي نزلت أغاني سينجل وألبوم بداية من لحظة بعادك وجيت متأخر وبعده فارق وابن امبارح وبيكلموني وانت مين وشاهد الله وبضيع وقت وهنسى اسمك وبقول واكدب وغيرهم واخرهم برود ببرود بحاول اجتهد وبحاول أكون موجود طول الوقت بـ اغاني تليق بيكم

إن شاء الله نغنيهم كلهم في حفلة العلمين يوم ٨/٢ ونغني أغاني من أول البوم لحد ما نوصل لآخر غنوة".

وتابع قائلًا: “إيه اكتر اغنية عجبتكم السنه دي وبجهزلكم أغنية كمان ونتقابل في البوم في الشتاء إن شاء الله”

منشور رامي جمال

آخر أعمال الفنان رامي جمال

طرح الفنان رامي جمال مؤخرًا أحدث أغنياته الذي تحمل اسم "برود ببرود" عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وجميع منصات الإستماع، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا منذ الوهلة الأولي التي طرحت فيها.

وأغنية "برود ببرود" من كلمات احمد العزب، الحان محمود أنور، توزيع ومكس وماستر محمد ياسر.

كلمات أغنية "برود ببرود" لـ رامي جمال

برود ببرود عليا بـ إيه؟

أكون جنبك ومش موجود

معنديش خلق أو مجهود

دي ماتت والكلام خلصان

يا ريت متجيش يا سيدي

احسبها وكأنك متعرفنيش

صراحة بقيت متلزمنيش

ولا لازمني اللي بينا زمان

برود ببرود عليا بـ إيه؟

أكون جنبك ومش موجود

معنديش خلق أو مجهود

دي ماتت والكلام خلصان

يا ريت متجيش يا سيدي

احسبها وكأنك متعرفنيش

صراحة بقيت متلزمنيش

ولا لازمني اللي بينا زمان

قويت ومشيت

موقفتش حياتي عليك

ولا استنيت ده أنا

استعوضت ربنا فيك

أنا أجمل حاجة تحصلك

برغم إني مزيدتش بيك

فمجنون مين موصلك

في يوم هضعف واضيع بعديك

طريق بنهيه مفارقك قلبي

يكره هتيجي تبكي عليه

متلجألوش ولو فيك إيه

وممنوع يبقى بينا سلام

شبعت عتاب وليه استنى

صدق وعود من الكداب

بلاها ولسه بينا حساب

راجعلي أكيد مع الأيام

قويت ومشيت

موقفتش حياتي عليك

ولا استنيت ده أنا

استعوضت ربنا فيك

أنا أجمل حاجة تحصلك

برغم إني مزيدتش بيك

فمجنون مين موصلك

في يوم هضعف واضيع بعديك

حفلة رامي جمال في العلمين

وفي سياق منفصل، يستعد النجم رامي جمال لتحضير مفاجأة كبيرة لعرضها خلال حفله بمهرجان العلمين في دورته الثانية التي انطلقت فعالياته مساء أمس.

وقد أعلن الفنان رامي جمال عن حفلته في مهرجان العلمين وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" قائلًا: "مستنيكم يوم ٢ أغسطس في مهرجان العالم علمين نغني سوا من أول البوم لآخر البوم ونغني كل الألحان اللي حبتوها في حفلة مختلفة وهتبقي احلى بيكم اعملو منشن للي تحبو تحضروا معاهم وفي مفاجأة مني"