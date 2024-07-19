دعاء فاروق: "كنت هخبط فتاة وفرملت على آخر لحظة.. حرام عليكم الصحراوي مش للتعدية"

القاهرة - محمد ابراهيم - أبدت الإعلامية دعاء فاروق استياءها الشديد من تجاوز الناس للحواجز الأسمنتية على الطريق الصحراوي وعبورهم للطريق السريع،مؤكدة أنها كانت على وشك صدم فتاة بسيارتها، وذلك عبر صفحتها الشخصية موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت دعاء فاروق عبر صفحتها الشخصية مقطع فيديو لها عبر صفحتها الشخصية: "يا جماعة اتقوا الله، يا جماعة الصحراوي مش علشان تعدوا عاملين حواجز أسمنتية تقوم الناس تنط وتعدي برضوا، والله العظيم قلبي كان هيقف".

وتابعت: "بنت بتعدي بتجري قدام العربيات وإحنا سايقين بسرعة كبيرة، والله العظيم قلبي كان هيقف، أنا فرملت على آخر لحظة، بتعملوا كده في الناس ليه؟، الصحراوي مش للتعدية ولا للمشاة، والله العظيم عاملين كباري مشاة ومحدش بيطلع عليها، بتعملوا في نفسكم كده ليه؟"