تعرف على آخر التطورات الصحية لـ أحمد فرحات

القاهرة - محمد ابراهيم -

تعرض الفنان أحمد فرحات مؤخرًا لوعكة صحية شديدة، تم نقله إلى المستشفى لتلقي العناية الطبية اللازمة، وهناك تحت المراقبة الطبية.

ومن جانبه، كشفت زوجة الفنان أحمد فرحات عن آخر تطورات حالته الصحية.

وقالت خلال تصريحات صحفية:" إن حالة الفنان تحسنت وأصبحت مستقرة لكنه لم يخرج من العناية المركزة حتى الآن".

وسبق أن كشفت زوجة أحمد فرحات أن زوجها يعاني من مشاكل في الكلى والغدة، ونقل إلى رعاية زراعة الكبد والكلى.

وكان الفنان أحمد فرحات تعرض لوعكة صحية أخرى في شهر أبريل الماضي حيث أصيب بجلطة دماغية استدعت نقله للمستشفى وخضوعه لمجموعة فحوصات.

أبرز المحطات الفنية لـ أحمد فرحات



عمل الفنان أحمد فرحات في التمثيل وهو طفل وشارك في مجموعة من أشهر الأعمال التي تسببت في شهرته وجعلته من أبرز الوجوه المعروفة في السينما في طفولته، ومن أبرزها فيلم سر طاقية الإخفاء، الذي عُرض عام 1959، بطولة الفنان توفيق الدقن، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا وقتها والعمل من تأليف وإخراج نيازي مصطفى.