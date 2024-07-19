نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سوسن بدر: "تشبيهي بالفراعنة يسعدني" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعربت الفنانة سوسن بدر، عن فرحتها الكبيرة بالنجاح الذي حققه الموسم الثاني من السلسلة الوثائقية "أم الدنيا.. احنا مين". أكدت أنها كانت متحمسة لردود الأفعال الإيجابية منذ الموسم الأول، وشعرت بسعادة خاصة لانطلاق الموسم الثاني من نفس الموقع الذي دخلت فيه العائلة المقدسة إلى مصر، مشيرة إلى أهمية هذا الحدث التاريخي.

وتحدثت خلال تصريحات صحفية، عن تطور الإنسان المصري عبر العصور التي تمثلت في السلسلة، بدءًا من توحيد الأراضي وعصر بناة الأهرامات، مرورًا بعصور الاضمحلال وعصر ملوك الهكسوس والدولة الحديثة وحتى عصر كليوباترا ونهاية الأسرات. أكدت أنها أعجبت بهمسك المصريين بأصولهم وعاداتهم، خاصة في حفظ كرامتهم عبر العصور.

وأوضحت سوسن بدر، أن المصري قد يظهر بسيطًا ولكنه عميق الفكر، مؤكدة على أنه بنى حضارة أثرت في العالم بأسره، مشيرة إلى استمرار الاستفادة من هذه الحضارة حتى الآن.

وفيما يتعلق بالتصوير، أشارت إلى أنهم قاموا بالتصوير لمدة شهرين دون أن تمل للحظة واحدة، رغم التحديات والإرهاق الناتج عن كثرة الأماكن الأثرية. أكدت أنها تجد سعادتها الكبيرة عندما يتفاعل الجمهور ويقترن اسمها بالمصريين القدماء على منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدة عشقها وحبها لكل ما يرتبط بمصر.

وأوضحت أنه بمجرد الانتهاء من الموسم الثاني، تبادلت الأحاديث مع المخرج محمود رشاد حول الجزء الثالث والأماكن التي سيتم تصويرها، معبرة عن سعادتها الكبيرة بالأماكن التي سيتم زيارتها وتوثيقها. أكدت أنهم لن يتركوا أي موقع أثري دون توثيق، نظرًا لأهمية هذه الأرض وثرواتها الثقافية الكبيرة.

وفيما يتعلق بالتعاون مع محمود رشاد، أشادت سوسن بموهبته وشغفه بالتاريخ وحضارة مصر القديمة، معبرة عن امتنانها لفكره الإبداعي وثقتها الكاملة به كمخرج. أكدت أنها دائمًا ما تستمتع بالعمل مع الشباب لما يجلبونه من أفكار مبتكرة وتجارب جديدة في الفن.

وختمت سوسن بدر حديثها بالتأكيد على أهمية سلسلة "أم الدنيا" بالنسبة لها، مشيرة إلى رغبتها الكبيرة في تقديم التاريخ بشكل مختلف للأجيال القادمة، لغرس قيم الوطنية والتاريخية فيهم، معبرة عن سعادتها عندما يتفاعل الشباب مع السلسلة وينمو اهتمامهم بتاريخهم الغني.