نهى العمروسي: عمري مهتحجب لأني مش مقتنعة بيه خالص

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أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الفنانة نهي العمروسي مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك بعد إستضافتها في برنامج "قعدة ستات" التي قدمة الإعلامية.

وأعربت نهى العمروسي عن آرائها حول مدى اقتناعها بفريضة الحجاب في الإسلام.، قائلة: "الحجاب أجندة، الحجاب مش فرض، أديني آية بتقول إنه فرض، إيه اللي بيقول أن الشعر عورة؟، ومتكلمنيش في الدين وأنا مش متخصصة ممكن أقول حاجة غلط، يا جماعة ممكن أغلط لكن دي قناعاتي ولا عمري هتحجب لأني مش مقتنعة بيه خالص".

وقالت نهى العمروسي عن الأديان: "لا أحب التصنيف، ولدت مسلمة لأننا جميعاً نولد على دين آبائنا، لكن لا أرغب في الشعور بأني أفضل من المسيحي أو اليهودي أو البوذي أو الهندوسي، فكرة التصنيف تسبب مشاكل بين الناس، حيث يعتقد البعض أنهم أفضل من غيرهم وأن ديانات الآخرين لا قيمة لها. أحب الوحدة والمساواة بين الجميع، ولا أحب التصنيف".

وأضافت: "إحنا كلنا واحد، أتسائلت قبل كده أنا مُسلمة ولا مش مُسلمة، جاوبت: أنا مسَلّمة يعني مُسلمة".