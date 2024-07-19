طب اجهز للتعب .. رسالة تامر حسني لـ أحمد عصام على حفل العلمين

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أحمد جودة - القاهرة -

وجه تامر حسني رسالة للفنان أحمد عصام بعد تصريحاته الأخيرة حول صعوبة العمل مع تامر حسني وأنه يمتاز بالدقة والتمعن في العمل بشكل كبير .



وقال تامر حسني من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام خاصية إستوري:" طب اجهز يا عالمي للتعب اللي جاي في حفلة العلمين والحفلة اللي بعدها " .



ترويج تامر حسني لحفل العلمين



ونشر الفنان تامر حسني البوستر الرسمي الدعائي لحفله في مهرجان العلمين والذي مقرر اقامته في يوم الجمعة الموافق يوم 26 من شهر يوليو الجاري لهذا العام الحالي 2024، وعلق تامر حسني من خلال خاصية الكابشن بإنستجرام:

"مستنيكوا إن شاء الله يوم 26 شهر 7 في حفل العلمين الجديدة، استعدوا لحفلة متتنسيش مع نجم الغناء العربي الفنان تامر حسني يوم 26 يوليو في النسخة الثانية من مهرجان العلمين 2024، متضيعش فرصة الإستماع لأغانيك المفضلة، وأعمل ذكريات سعيدة معانا في حفلة استثنائية مع نجم الجيل تامر حسني".



تفاصيل مهرجان العلمين



في سياق متصل إنطلقت فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية بعد نجاح الدورة الأولى من 11 يوليو وتستمر حتى يوم 30 من شهر أغسطس المقبل على أرض مدينة العلمين الجديدة تحت شعار "العالم علمين" ويحتوى المهرجان على العديد من الحفلات الغنائية، ليس هذا وحسب بل كما توجد أيضًا ضمن فعاليات المهرجان فرصة إلتقاء بعض الإعلاميين الكبار مباشرة بمجموعة من الفنانين من خلال تصوير حلقات بعض البرامج التلفزيونية، وكانت إدارة مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية قد أعلنت تخصيص 60% من أرباح المهرجان لصالح فلسطين، حيث جاء ذلك على البوستر الخاص بالنسخة الثانية من المهرجان.

آخر أعمال تامر حسني في السينما



من ناحية أخرى يواصل الفنان تامر حسني تصوير فيلمه الجديد الذي يحمل عنوان "ريستارت" وهو من بطولة تامر حسني وهنا الزاهد بعد النجاح الذي حققاه معا من خلال فيلم "بحبك" ومن المقرر طرح فيلم ريستارت في السينمات خلال الفترة المقبلة، وهو من بطولة نخبة من نجوم ونجمات الفن المصري إلى جانب هنا الزاهد وتامر حسني وهم: باسم سمرة، محمد ثروت، وآخرين من النجوم، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.