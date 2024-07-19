نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة عشق كبيرة تربط ماجدة الرومي والجمهور المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت هدير أبو زيد، مراسلة قناة «إكسترا نيوز»، من مدينة العلمين الجديدة، أن هناك حالة تعشق كبيرة تربط ما بين الفنانة الكبيرة ماجدة الرومي والجمهور المصري، مشيرًة إلى أن الفنانة ماجدة الرومي دائمًا ما تقول « مصر وش الخير عليا».

حفل ماجدة الرومي

وأضافت قائلًة: «الجمهور المصري يتغنى دائمًا باللغة العربية الفصحى معها فى قصائدها، واليوم سماء العلمين ستمتلىء باللغة العربية الفصحى».

وتابعت: « المسرح تواجد فى النسخة الثانية من مهرجان العلمين هذا العام، فهناك تكامل موجود فى النسخة الثانية من مهرجان العلمين، وبعد نجاح النسخة الأولى من المهرجان فإن الجمهور يكون منتظر فاعليات وحفلات جديدة بالمهرجان فى النسخة القادمة وترضى جميع الأذواق».

وأكملت: «اليوم بطل مهرجان العلمين الليلة هو حفل الفنانة الكبيرة ماجدة الرومي مطربة «الحب والحرية»، عاشقة مصر، فراشة بيروت، تطل الليلة علينا فى حفل راقي جدًا واستثنائي اليوم فى فاعليات مهرجان العلمين، والجمهور المصري كله فى إنتظار النجمة الكبيرة الفنانة ماجدة الرومي، والجمهور متواجد من الآن داخل المسرح».

وقالت: « لدينا أسبوع استثنائي فى فاعليات المهرجان، أمس كان هناك حفل القيصر كاظم الساهر، والليلة حفل النجمة الكبيرة ماجدة الرومي وهو ما يعكس حالة كبيرة من التنوع الموجود فى المهرجان لإرضاء كل الأذواق».

تفاصيل مهرجان العلمين الدورة الثانية



أعلنت إدارة مهرجان العلمين، خلال الموتمر الصحفي للمهرجان الذي أقيم بمدينة العلمين، عن الفعاليات والتي من بينها أن المهرجان سينقسم إلى 4 مهرجانات أخرى.

وقالت الإعلامية منى عبد الوهاب، خلال تقديمها للمؤتمر الصحفي، إن المهرجان سيشمل 4 مهرجانات وهي "مهرجان نبته"، و"مهرجان الترفيه"، و"مهرجان الرياضة"، و"مهرجان الطعام"، و"مهرجان الموسيقى والمسرح".

ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وبطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أطلقت قناة U LIVE، لنقل فعاليات مهرجان العلمين في دورته الثانية، وتأتى القناة الجديدة على تردد 11785 رأسي باسم قناة المتحدة U LIVE وتستمر القناة فى العمل حتى انتهاء مهرجان العلمين في نهاية شهر أغسطس القادم، حيث تستمر القناة لأكثر من 50 يوما، تقدم فيها أهم فعاليات مهرجان العلمين.