نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد.. أحدث ظهور لـ كارمن سليمان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت المطربة كارمن سليمان صورة جديدة لها، وذلك عبر خاصية ستوري، من خلال صفحتها الرسمية بموقع تداول الصور والفيديوهات " إنستجرام " ٠

وظهرت كارمن في الصورة وهي ترتدي فستان لونه رصاصي، وضعت مكياج مناسب مع بشرتها٠

تفاصيل أغنية “كنا في مكان”



يذكر أن آخر أعمال كارمن كانت أغنية " كنا في مكان "، استخدمت كارمن سليمان، الذكاء الاصطناعي في صُنع كليب "كنا في مكان" بشكل كامل، لتكون باكورة الأعمال التي تستخدم الذكاء الاصطناعي في الكليبات بشكل كامل، وسجلتها مع الأوركسترا في مقدونيا خلال الفترة الماضية.

صناع أغنية “كنا في مكان”



وتعد أغنية "كنا في مكان" من تلحين مصطفى جاد، الذي يعود للتعاون مع زوجته كارمن سليمان في التلحين بعد غياب ما يقرب من عامين، كما أن الأغنية من كلمات أحمد سرور، توزيع وميكس مهر الملاخ، ماستر خالد سند، تدوين أوركسترا كمال أحمد، والكليب من إخراج ورؤية عمر شربيني، وتحت إدارة إيهاب صالح، وإنتاج شركة CS Music.



كلمات أغنية “كنا في مكان”



وتقول كلمات الأغنية:



كنا في مكان.. وفي ناس ميعرفوش

أنا أعرفه من قد إيه

وبحسن نية في حد قام.. وقال تعالي في حد عايز أعرفك جدًا عليه

وتقول كلمات الأغنية:

كنا في مكان.. وفي ناس ميعرفوش

أنا أعرفه من قد إيه

وبحسن نية في حد قام

وقال تعالي في حد عايز أعرفك جدًا عليه

سلم عليّا.. وابتسملي

مديت إيديا.. لقيته قاملي

وقالي أهلًا عاملة إيه؟

اتحكالي كتير عليكي.. ضحكت

سألوا ضحكتي ليه؟؟ اتكسفت وقولت عادي.

آخر أعمال كارمن سليمان



يذكر أن آخر أعمال كارمن سليمان هو الفيديو كليب «انت الأصيل» عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي «يوتيوب» والمنصات الغنائية الرقمية، الأغنية من كلمات الشاعر صابر كمال، ومن ألحان بلال سرور، وتوزيع أماديو، وماستر ماهر صلاح.