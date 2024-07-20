نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد حضور حفلها بالعلمين..إلهام شاهين توجه رسالة لـ ماجدة الرومي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجهت الفنانة إلهام شاهين رسالة للفنانة ماجدة الرومي، بعد حضور حفلها الآخير ،التي تم إحياؤه أمس، ضمن مهرجان العلمين الجديدة، في نسخته الثانية، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت إلهام مجموعة من الصور لها في الحفل، وعلقت عليها قائلة:" حضرت أجمل حفلة بالعلمين للنجمة العربية المُطربة، الرائعة، والصديقة الغالية ماجدة الرومي.. ماجدة هي الفن الراقي والسمو والشياكة والاحترام.. تحترم جمهورها وتحترم فنها.. وتحب مصر من كل قلبها.. شكرًا لمحبتك وفنك الجميل يا أجمل جميلات الفن في الوطن العربي.. بنحبك".

وتابعت:" شكرًا لمصر على تخصيص 60% من إيرادات حفلات العلمين لفلسطين.. ربنا معاهم وقلوبنا معاهم".

آخر أعمال إلهام شاهين

ويذكر أن آخر أعمال الفنانة إلهام شاهين الفنية، هومسلسل “حكاية ألفريدو”، والعمل مأخوذ عن رواية 55 مشكلة حب للكاتب مصطفى محمود، حيث حققت الحكاية نجاحًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم عرضه العام الماضي 2023.

أبطال وصناع مسلسل "حكاية ألفريدو"



وشارك في بطولة مسلسل "حكاية ألفريدو" عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم:أحمد فهمي، ندى موسى، أمير شاهين، إيمان السيد، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج عصام نصار.

أحداث مسلسل "حكاية ألفريدو"



وتدور أحداث الحكاية حول فريد الذي يثير الدهشة بسبب عمله طبيبًا وشيفًا في نفس الوقت، في حين تظهر سوسو "إلهام شاهين" التي تمتلئ حياتها بالأسرار، في حياة فريد، وتستمر الأحداث في الكشف المزيد في حياتهما وعلاقتهما بمن حولهم.ا.