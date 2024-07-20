نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المخرج عادل عوض: أنا ضد اعتزال حنان ترك.. قطعت عيش ناس كتير بسبب اعتزالها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حل المخرج عادل عوض كضيف مع الإعلامية سارة نخلة ببرنامج "آخر اليوم " على قناة هى، وتحدث خلال الحلقة عن موقفه من اعتزاله الفنانة حنان ترك.



وعلق على سبب حزنه من اعتزال حنان ترك قائلًا:" أحنا لما بنصنع نجمة، أنا بصنع حته وبعدين بيستلمها مني مخرج آخر يصنع حتة مع منتج آخر مع مصور آخر مع مدير تصوير آخر مع مهندس ديكور آخر مع مذيعات بيستضيفوها ومع القناة كل هذا يصنع أيقونة ويبقى عندنا حاجة زي سعاد حسني وواحدة زي فاتن حمامة، احنا بنصنعهم فيجي النجم في لحظة يقول بعد كده مش عايز.

اعتزال الفنانين يؤثر على بعض المهن

واستكمل:" عارفة كام عامل مش هياكل أو كام فني كاميرا وكام مهندس ديكور وكام حد مش هياكل عشان هى قررت متشتغلش، يبقى الفرصة دي كنا صنعنا شخص تاني ".

عادل عوض: حنان ترك شطانة رقص



وعن نظرته في حنان ترك بالبداية قال :" حنان ترك كانت مهوسة شغل اول ما بدأت وهى باليرينا في معهد الباليه وشاطرة جدًا يعني شطان رقص وحاجة نارية وبعدين فجأة لا، لا ليه يبقى ياريتك انتي مجتيش وكنا صنعنا شخص تاني، لأن انتي بتصنعي حد علشان توصليه لفاتن حمامة أو سعاد حسني ".