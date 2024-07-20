نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المخرج عادل عوض يكشف نصيحته لابنته جميلة عوض قبل زفافها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حل المخرج عادل عوض كضيف في برنامج "آخر اليوم " مع الإعلامية سارة نخلة عبر شاشة قناة هى، وتحدث خلال الحلقة عن عدة أشياء أبرزها علاقته بابنته جميلة عوض ونصيحته لها قبل الزفاف.



كشف فكرة عدم تقديم نصيحة لـ جميلة عوض قبل زفافها موضحًا:"منصحتهاش لأن لقيتها هى حابه جوزها أحمد وهو حاببها، خلاص حالة موجودة قدامي سليمة مئة في المئة مش محتاجة إن أنا أقولهم ".

وعن سبب عدم تقديم النصيحة قال:" مفيش نصيحة لأن لما تحسي أن اللي قدامك فاهم وعارف، متقلليهوش بالنصيحة، لما تحسي أنه مش فاهم تقوليلوا نصيحة بس إذا فاهم ومقدر اللي قدامه يبقى خلاص ليه تديله نصيحة ".



واستكمل:" يعني أنا دلوقتي لما أشوفك مذيعة وأحس انك ممتازة اديكي نصيحة ليه، لكن لو في حاجة أنا حاسس أنها ناقصة لازم أقولك في الشكل أو في المضمون ".