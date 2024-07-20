نقل الفنان صبري عبد المنعم إلى المستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية خلال...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 20 يوليو 2024 05:29 مساءً - تعرض الفنان صبري عبد المنعم لأزمة صحية مفاجئة خلال تصوير لفيلم "المدرسة"، ما استدعى نقله إلى أحد المستشفيات.

وفوجئ صناع الفيلم بتعرض صبري عبد المنعم لأزمة صحية، حيث كان يصور مشهدًا بأحداث الفيلم.

وكشف أحد المقربين من “صبري” أنه نقل إلى المستشفى بسبب أزمة صحية حادة خلال الساعات القليلة الماضية.

وتدور أحداث فيلم "المدرسة" في إطار من الإثارة والتشويق والرعب النفسي حول مخاوف الشخصيات وعدم الاستقرار العاطفي وغيرها من الأحداث التي سترونها أثناء المشاهدة.

ويذكر أن فيلم "المدرسة" بطولة النجمة حورية فرغلي، إيساف، طارق النهري، أحمد عبد الله محمود، نور الكاديكي، محمود فارس، عبد المنعم المرصفي، صبري عبد المنعم، محمد حمزة، وآخرون، ومجموعة من الوجوه الشابة وعلى رأسهم مودي ساري، مايا محمد، ياسمين عبد الحليم، ميدو فايد، ياسمينا صالح، غفران ممدوح وغيرهم. وهو قصة كل من محمد جمال الحديني ومحمد حمزة، وسيناريو وحوار محمد شعبان، ومستشار إعلامي حسام صلاح، ومدير تصوير محمد فتحي، وموسيقى تصويرية أنسى الهجرسي، وإخراج محمد جمال الحديني.