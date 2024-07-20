نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صبري عبد المنعم يتعرض لأزمة صحية حادة.. أعرف الحكاية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف صناع فيلم "المدرسة" للنجمة حورية فرغلى وآخرين، عن تعرض الفنان القدير صبرى عبد المنعم لأزمة صحية مفاجئة استدعت إلى نقله إلى أحد المستشفيات لمعرفة ما هو السبب وراء هذه الوعكة الصحية، وذلك للإطمئنان عليه والمرور من هذه الأزمة بسلام.

وقال المنتج محمد حمزة بإنه كان على تواصل مع الفنان القدير صبرى عبد المنعم خلال الفترة المنصرمة لتنسيق بداية جدول مواعيد تصويره لاستئناف تصوير يوم جديد من العمل من خلال مشاهده الذى يخوضها لأول مرة داخل أحداث هذا العمل، إلى أن فوجئ اليوم عبر الاتصال به لانتظاره داخل بلاتو التصوير بالرد من أحد المقربين له بأنه تعرض لأزمة صحية حادة نقل بسببها لأحد المستشفيات خلال الساعات القليلة الماضية.

صبرى عبد المنعم

واضاف ‘حمزة’، بأنه يتمنى أن يكون الفنان القدير صبرى عبد المنعم في احسن حال ودوام الصحة والعافية فى أقرب وقت للعودة إلى أسرته والمقربين له ولجمهوره الحبيب بكل صحة وستر، مشيرًا، بأنه يتمسك بوجود الفنان القدير صبرى عبد المنعم داخل أحداث هذا العمل، لافتًا، حتى لو ظهوره فى مشاهد قليله لما له من أضافه كبيرة تصنع الفارق لسيناريو هذه الحبكة الفنية التى تظهر بشكل جديد على الشاشة الفضية قريبًا.

واسترسل حديثه قائلًا: بأن يحل الفنان القدير عبد المنعم المرصفى بديلًا للفنان القدير صبرى عبد المنعم فى تجسيد شخصيتة بكافة تفاصيلها، إلى أن يصبح فى حالة صحية جيدة ومطمئنه ولكن هذا سيكون بشخصية أخرى داخل أحداث هذا العمل.

وتتمحور أحداث فيلم "المدرسة" فى إطار من الإثارة والتشويق والرعب النفسى على مخاوف الشخصيات وعدم الإستقرار العاطفي وغيرها من الأحداث الذي سترونها أثناء المشاهدة.

فيلم “ المدرسة ”

وجدير بالذكر بأن فيلم "المدرسة" هو إنتاج مشترك بين شركتى سارى ستارز ووايت للإنتاج الفنى وهو بطولة جماعية يتضمنها كوكبة ونخبة من النجوم وعلى رأسهم: النجمة حورية فرغلى، إيساف، طارق النهرى، أحمد عبد الله محمود، نور الكاديكى، محمود فارس، عبد المنعم المرصفى، صبرى عبد المنعم، محمد حمزة وآخرين ومجموعة من الوجوه الشابة وعلى رأسهم مودى سارى، مايا محمد، ياسمين عبد الحليم، ميدو فايد، ياسمينا صالح، غفران ممدوح وغيرهم وهو قصه كل من محمد جمال الحدينى ومحمد حمزة وسيناريو وحوار محمد شعبان ومستشار إعلامي حسام صلاح ومدير تصوير محمد فتحى وموسيقى تصويرية أنسى الهجرسى وإخراج محمد جمال الحدينى.