"قلادة سحرية في مقبرة قديمة".. مهرجان العلمين يروج لمسرحية "السندباد"

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أحمد جودة - القاهرة - بعد نجاحها الساحق على المسرح العربي بـ«سيتي ووك» بجدة في المملكة العربية السعودية، روجت صفحة مهرجان العلمين لمسرحية السندباد بطولة النجم كريم عبد العزيز ونيللى كريم، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وعلقت إدارة المهرجان قائلة: "يجد "عمر أبو الهول" قلادة سحرية في مقبرة قديمة عن طريق الصدفة، فيقرر خوض المغامرة منتحلًا شخصية السندباد.. ترقبوا العرض المسرحي "السندباد" بطولة النجم الكبير كريم عبد العزيز والنجمة نيللي كريم ضمن فعاليات النسخة الثانية من مهرجان العلمين 2024، بالتعاون مع موسم الرياض".

ويتم عرض مسرحية «السندباد» ضمن فعاليات مهرجان العلمين في دورته الثانية بداية من يوم 8 أغسطس المقبل حتى 10 أغسطس، وجاء ذلك طِبقًا للتعاون المشترك بين مهرجان العلمين وموسم الرياض وهيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية.

أحداث مسرحية السندباد



وتدور أحداث مسرحية السندباد عن شخصية عمر أبو الهول التي يقدمها كريم عبد العزيز، وخلال هروبه من المعلم سنوسي يختبيء في مقبرة قديمة ويجد فيها سلسلة ترجع لزمن السندباد وينتحل شخصية السندباد وكأنه عاد من رحلته الأخيرة التي اختفى فيها منذ سنوات طويلة لكي يعيش حياة السندباد ومغامراته، والمسرحية بطولة كريم عبد العزيز، نيللي كريم، بيومي فؤاد، مصطفى خاطر، شيماء صيف.

عودة كريم عبد العزيز المسرح



وتعد مسرحية "سندباد" بمثابة عودة الفنان كريم عبد العزيز للمسرح بعد غياب سنوات بعد آخر أعماله المسرحية "حكيم عيون" عام 2001 بطولة الراحل علاء ولي الدين، الفنان أحمد حلمي، تأليف أحمد عبدالله، إخراج هاني مطاوع.