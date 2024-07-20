نيكول سابا تشوق جمهورها لأحدث أغانيها "الكت كاتي"

القاهرة - محمد ابراهيم - شوقت النجمة نيكول سابا جمهورها لأحدث أعمالها الغنائية التي تفتتح بها موسم الصيف بأغنية جديدة باسم "الكت كاتي".



ترويج نيكول سابا لأغنية الكت كاتي

ونشرت نيكول البوستر التشويقي للأغنية الجديدة عبر صفحاتها ومنصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وتطلق نيكول الأغنية الجديدة خلال الأيام القريبة القادمة.

الأغنية الجديدة من كلمات مصطفى حسن ومن ألحان مصطفى العسال وتوزيع أماديو وتوزيع ديجتال فيرال ويف، ومن المقرر أن تكون الأغنية بالطابع الصيفي الرشيق.

آخر أعمال نيكول سابا



أطلقت النجمة نيكول فى شهر مايو الماضي أحدث أغانيها باسم «خِلصت خلاص» كأول أغنية لها خلال الموسم الصيفي ضمن سلسلة من الأغنيات التي تنوي إطلاقها على مدار الصيف.

وتعاونت نيكول في أغنية «خلصت خلاص» مع الشاعر الغنائي مصطفى حسن الذي كتب الكلمات والأغنية من ألحان مصطفى العسال، والإنتاج الموسيقي والميكس والماستر لأماديو وهندسة صوت لوسام فؤاد.

كلمات أغنية خلصت خلاص

وجاءت كلمات أغنية خلصت خلاص للمطربة نيكول كالآتي:

«كنت أعمل قد مابعمل

ومافيش ولا حاجة عاجباه

ياما قابل حبي بلا مبالاة

كان لازم نطرده من قلبي

واقفل بالقفل وراه

ده الحب بلاه لو بالإكراه

دموعي مابقوش ينزلوا

بشوفه شفاف بهمله

احوالي بعده اتحولوا

وللاحسن بكتير

برة من قلبي اترمي

والحب لو ليه محكمة

مشاعره تطلع كلها

كلها غش وتزوير

آه

انا نسيته بلا رجعه مافيش ولا دمعة

هتنزل ع الاشكال دي

هانسي واعدي علي ايه هتعب قلبى ومخي يجيب ويودي

بالنسبالي مابقاش موجود

واعتذاره مرفوض مرفوض

لو عاش عمره يعتذرلي هيخلص عمره ومش هيقضي

ياما كنت بحذره

حبي كنز هتخسره

ارجع ايه بتهزروا

لأ ده كان زمان

كان فيه حب وموته

رجلي نساها سكته

ده الفراق كان رغبته

دلوقتي ليه ندماااان».