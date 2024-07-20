نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تغريم تامر حسني لاتهامه بسرقة أغنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، بتغريم الفنان تامر حسني في الدعوى المقامة من رحاب عبد العليم، زوجة المؤلف الراحل عبد العزيز عمار، ضد الفنان تامر حسني مطالبة بالتعويض المالي عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهم من تعدي الفنان المشار إليه على حقوق الملكية الفكرية ونسب أغنية «راجعلي ليه» لتأليفه.



وتقدم دفاع رحاب عبد العليم، زوجة المؤلف الراحل عبد العزيز عمار، بدعوى حملت رقم 494 لسنة 16 ق اقتصادية تعويضات، ضد الفنان تامر حسني لتعديه على حقوق الملكية الفكرية.

وذكر البلاغ أن كلمات أغنية «راجعلي ليه» مقيدة لدى جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين باسم مورثها وذلك منذ عام 2006 وهي بعنوان «يعم سيبك»، وفوجئت زوجة المؤلف بتغير ونسب الأغنية لغير زوجها.

أعمال تامر حسني المقبلة



ومن جهة أخرى يستأنف تامر حسني تصوير أحدث أعماله السينمائية والذي يحمل اسم ري ستارت، هذ الفيلم هو التعاون الثاني بين الثنائي تامر حسني وهنا الزاهد، بعد نجاح فيلم بحبك.

فيلم ري ستارت، يضم في بطولته، عدد من نجوم الفن بجانب تامر حسني، وهم: هنا الزاهد، باسم سمرة، ومحمد ثروت، سيد أسامة «ميكا»، وجاري التعاقد مع باقي أبطاله في الفترة الحالية، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

تفاصيل فيلم ري ستارت

ويعد فيلم ري ستارت هو التعاون الثاني بين تامر حسني وهنا الزاهد في السينما، بعدما قدما معًا فيلم «بحبك» الذي تم عرضه في عام 2022، وحقق نجاحًا كبيرًا، والفيلم تأليف وإخراج تامر حسني في أولى تجاربه، وشارك في بطولة الفيلم حمدي الميرغني، هدى المفتي، مدحت تيخة، أحمد عزمي، تميم عبده، سمر محمد متولي، شهد الشاطر.

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حفلات تامر حسني القادمة





ومن ناحية أخرى، يستعد الفنان تامر حسني، لإحياء حفل غنائي جديد في العاصمة اللبنانية بيروت، يوم 3 أغسطس المقبل، ضمن سلسلة حفلات الصيف.

آخر أعمال تامر حسني

يذكر أن آخر أعمال تامر حسني كان طرحه أغنية تامر حسني جامدين جامدين من كلمات محمود سليم وألحان تيام علي وتوزيع هشام محمد وماستر علي فاتح الله وجيتارات محمد مغربي، وتقول كلماتها: "لو حد زعلان قابلك هاته من ايديه قوله في ناس فرحانه وجو جديد عليه لو جالنا بس هيطلع من كل اللي فيه احنا لمتنا دي بالدنيا كلها كل دقيقه انبساط بنستغلها والسكة اللي بتزعل نمشي عكسها".