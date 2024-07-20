نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وائل جسار أبرز مفاجآت مهرجان صيف بنغازي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت إدارة مهرجان صيف بنغازي عن بعض مفاجآت برنامجه، الذي يضم فعاليات فنية ورياضية وثقافية، وكشفت عن جزء من خريطة الحفلات التي تقام في بنغازي من 1 إلى 15 أغسطس.

مهرجان صيف بنغازي

نشرت الصفحات الرسمية للمهرجان على مواقع التواصل الاجتماعي إنستجرام وفيسبوك تفاصيل خمس حفلات ضمن برنامج المهرجان. من ضمن هذه الحفلات، سيشارك النجم وائل جسار، سفير الغناء العربي، وعدد من نجوم الراب والغناء في الوطن العربي مثل التونسي نوردو، أخرس، كحله، الجراند توتو، والجندي.

إعلان باقي النجوم والفعاليات

من المقرر أن تعلن مؤسسة أجيالنا عن باقي النجوم والفعاليات تباعًا، كما تجهز لمفاجأة استثنائية خلال حفل الافتتاح.

تفاصيل المهرجان

يقام مهرجان صيف بنغازي برعاية مؤسسة أجيالنا في الفترة من 1 إلى 15 أغسطس. يحتوي المهرجان على فعاليات فنية مثل مجموعة حفلات غنائية، وفعاليات ثقافية منها معرض كتاب ومعرض بنغازي. بالإضافة إلى فعاليات رياضية مثل بطولة كرة قدم، وبطولة كرة قدم شاطئية، وبطولة سباحة، وبطولة عالمية للفروسية. كما يشمل فعاليات ترفيهية منها سيرك إيطالي وسيرك روسي.

وائل جسار يحتفل بتخرج ابنته

على جانب آخر، شارك وائل جسار فيديو لابنته مارلين من حفل تخرجها عبر حسابه الشخصي على إنستجرام. غنى وائل جسار في الفيديو أغنيته الشهيرة "كل وعد" بصحبة ابنته مارلين، التي كانت ترتدي أزياء التخرج وشاركته الغناء في مفاجأة للجميع بصوتها العذب.