نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص| صبري عبد المنعم عن تطورات حالته الصحية: عايش برئة واحدة أدعولي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طمأن الفنان صبري عبد المنعم جمهورة علي حالته الصحية، وذلك بعد تعرضة لأزمة صحية شديدة.

وقال صبري عبد المنعم في تصريحات خاصة ل "دوت الخليج الفني": "خرجت من المستشفى دلوقتي، وأعاني من مشاكل صحية متكررة بسبب أني أعيش برئة واحدة ولا أتحمل الحر، الحمد لله على كل حال، أرجو منكم الدعاء لي".

كشف صناع فيلم "المدرسة" للنجمة حورية فرغلى وآخرين، عن تعرض الفنان القدير صبرى عبد المنعم لأزمة صحية مفاجئة استدعت إلى نقله إلى أحد المستشفيات لمعرفة ما هو السبب وراء هذه الوعكة الصحية، وذلك للإطمئنان عليه والمرور من هذه الأزمة بسلام.

وقال المنتج محمد حمزة بإنه كان على تواصل مع الفنان القدير صبرى عبد المنعم خلال الفترة المنصرمة لتنسيق بداية جدول مواعيد تصويره لاستئناف تصوير يوم جديد من العمل من خلال مشاهده الذى يخوضها لأول مرة داخل أحداث هذا العمل، إلى أن فوجئ اليوم عبر الاتصال به لانتظاره داخل بلاتو التصوير بالرد من أحد المقربين له بأنه تعرض لأزمة صحية حادة نقل بسببها لأحد المستشفيات خلال الساعات القليلة الماضية

واضاف ‘حمزة’، بأنه يتمنى أن يكون الفنان القدير صبرى عبد المنعم في احسن حال ودوام الصحة والعافية فى أقرب وقت للعودة إلى أسرته والمقربين له ولجمهوره الحبيب بكل صحة وستر، مشيرًا، بأنه يتمسك بوجود الفنان القدير صبرى عبد المنعم داخل أحداث هذا العمل، لافتًا، حتى لو ظهوره فى مشاهد قليله لما له من أضافه كبيرة تصنع الفارق لسيناريو هذه الحبكة الفنية التى تظهر بشكل جديد على الشاشة الفضية قريبًا.

واسترسل حديثه قائلًا: بأن يحل الفنان القدير عبد المنعم المرصفى بديلًا للفنان القدير صبرى عبد المنعم فى تجسيد شخصيتة بكافة تفاصيلها، إلى أن يصبح فى حالة صحية جيدة ومطمئنه ولكن هذا سيكون بشخصية أخرى داخل أحداث هذا العمل.

وتتمحور أحداث فيلم "المدرسة" فى إطار من الإثارة والتشويق والرعب النفسى على مخاوف الشخصيات وعدم الإستقرار العاطفي وغيرها من الأحداث الذي سترونها أثناء المشاهدة.