نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالأرقام.. تعرف على ايرادات شباك التذاكر أمس الجمعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشهد الموسم السينمائي الحالي منافسة بين ٥ أفلام على إيرادات شباك التذاكر، وهي: "ولاد رزق 3"، "اللعب مع العيال"، "عصابة الماكس"، "جوازة توكسيك"، "أهل الكهف".





وقد حققت الأفلام الأربع أمس الجمعة، إيرادت تخطت الـ٣ ملايين جنيهات وزعت على النحو التالي:

ولاد رزق 3



احتل الجزء الثالث من فيلم "ولاد رزق- القاضية" صدارة شباك التذاكر، محققًا مليون ونصف.

الفيلم من تأليف صلاح الجهيني، إخراج طارق العريان، وبطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، نسرين أمين، وسيد رجب.





اللعب مع العيال



فاز بالمركز الثاني فيلم "اللعب مع العيال"، محققًا ٧٥٠ الف جنيه.





الفيلم من تأليف وإخراج شريف عرفة، وبطولة محمد إمام، باسم سمرة، أسماء جلال، دينا محسن (ويزو)، ومصطفى غريب.





عصابة الماكس



حصل على المركز الثالث فيلم "عصابة الماكس"، الذي حقق ٤٣٧ ألف.



الفيلم من تأليف رامي علي وأمجد الشرقاوي، إخراج حسام سليمان، وبطولة أحمد فهمي، روبي، لبلبة، محمد أسامة (أوس أوس)، صلاح عبدالله، محمد لطفي، وحاتم صلاح.





جوازك توكسيك





يشارك في بطولة فيلم "جوازة توكسيك" مجموعة من أبرز الفنانين، من بينهم محمد أنور، ملك قورة، ليلى علوي، بيومي فؤاد، تاخر هجرس.





الفيلم من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.





قصة الفيلم





يتناول فيلم "جوازة توكسيك" قصة حب بين فريدة (ملك قورة) وكريم (محمد أنور) في إطار كوميدي. تبدأ القصة بسوء تفاهم بينهما في دبي، ثم تتطور الأحداث عند عودتهما إلى مصر. تواجه العلاقة صراعات عدة بسبب تدخل أسرتيهما في مصيرهما، حيث ينتمي كل منهما إلى خلفية اجتماعية مختلفة تمامًا عن الآخر، مما يخلق العديد من المفارقات الكوميدية.





أهل الكهف



أما المركز الرابع فكان من نصيب فيلم "أهل الكهف"، الذي حقق ٢٩١ ألف جنيه.



الفيلم مقتبس عن مسرحية للكاتب الكبير توفيق الحكيم، معالجة سينمائية أيمن بهجت قمر، إخراج عمرو عرفة، وبطولة خالد النبوي، غادة عادل، أحمد عيد، ريم مصطفى، محمد ممدوح، محمد فراج، صبري فواز، وهاجر أحمد.