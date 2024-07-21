نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمزاجي..محمد رمضان يتصدر قائمة الأغاني المصرية على أنغامي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



طرح محمد رمضان أحدث أغانيه "بمزاجي" على موقع فيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى يوم 5 يوليو من الشهر الجاري، وتصدرت الأغنية قائمة الاغاني المصرية على أنغامي.



كلمات أغنية بمزاجي

اولها بس بحبك

عقلك سابق سنك

لا ومفيش منك

حبيتها مش هتحبك

قبله زي اللي قبله

عدوا زي اللي عدوا

احمد زي عبده

عبده قلبه وجعه

اللي بنا خديه

بس قلبي انسيه

مفيش منه مفيش تاني

مفيش منه مفيش

زن زن في دماغي

اللي يطلع من لساني

انا مش بعيده تاني

كله كله بمزاجي

بمزاجي بمزاجي

فين اللي كان بيطبطب

على قلبي يجي ويرطب

تعلّي لما اهبط

اخس هي تربرب

شياطين انس اتجمعوا

يشوفوكي جنبي يولعوا

مهما يحاولوا يوقعوا

حبيبي هفضل ادلعه

بمزاجي بمزاجي

ايوة أنا ابن حلال

بقدر الجمال

ماليش في الشمال

حتى اسألي دلال

بعد بكرة انا هاجي

أو بعد سنتين عادي

معاها أو معاكي

مانا اصلًا بمزاجي

بمزاجي بمزاجي

اللي بنا خديه

بس قلبي انسيه

مفيش منه مفيش تاني

مفيش منه مفيش

زن زن في دماغي

اللي يطلع من لساني

أنا مش بعيده تاني

كله كله بمزاجي

آخر أعمال محمد رمضان



وكان آخر أعمال محمد رمضان هو فيلم ع الزيرو، وعُرض في السينمات بأغسطس من العام الماضي 2023، وشارك في بطولته نيللي كريم، جومانا مراد، إسلام إبراهيم، شريف دسوقي، إيمي إسلام، والطفل منذر مهران، مع عدد من ضيوف الشرف منهم خالد الصاوي ومحمد لطفي، والعمل من تأليف مدحت العدل، إخراج ماندو العدل وإنتاج جمال العدل.



قصة فيلم ع الزيرو

دارت أحداث فيلم "ع الزيرو" في إطار اجتماعي، حول شخص يدعى "حمزة" وشهرته "دراجون" يعمل دي چي وهو النجم محمد رمضان، لديه طفل صغير يدعى "يوسف" وهو الطفل منذر مهران، يكتشف والده أن نجله مصاب بالسرطان وقي مرحلة متأخرة، وتحتاج عمليته إلى عام ونصف حتى يأتي دورها على نفقة الدولة، ولكن حالته لم تسمح بذلك، فيضطر والداه إلى بيع كليته من أجل عملية الطفل الصغير، ومع تتابع الأحداث يتقابل مع نيللي كريم ويقع في حبها وهي تعمل في مجال التمريض، تقبل بالزواج من رجل يكبرها بأعوام كثيرة من أجل أخد الأموال وإعطائه إلى حمزة، ولكنه ينهي هذه الزواج.