فن ومشاهير

بمزاجي..محمد رمضان يتصدر قائمة الأغاني المصرية على أنغامي

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمزاجي..محمد رمضان يتصدر قائمة الأغاني المصرية على أنغامي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  


طرح محمد رمضان أحدث أغانيه "بمزاجي" على موقع فيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى يوم 5 يوليو من الشهر الجاري، وتصدرت الأغنية قائمة الاغاني المصرية على أنغامي.

3d4e032a41.jpg


كلمات أغنية بمزاجي

اولها بس بحبك
عقلك سابق سنك
لا ومفيش منك
حبيتها مش هتحبك

قبله زي اللي قبله
عدوا زي اللي عدوا
احمد زي عبده
عبده قلبه وجعه

اللي بنا خديه
بس قلبي انسيه
مفيش منه مفيش تاني
مفيش منه مفيش

زن زن في دماغي
اللي يطلع من لساني
انا مش بعيده تاني
كله كله بمزاجي
بمزاجي بمزاجي

فين اللي كان بيطبطب
على قلبي يجي ويرطب
تعلّي لما اهبط
اخس هي تربرب
شياطين انس اتجمعوا
يشوفوكي جنبي يولعوا
مهما يحاولوا يوقعوا
حبيبي هفضل ادلعه
بمزاجي بمزاجي
ايوة أنا ابن حلال
بقدر الجمال
ماليش في الشمال
حتى اسألي دلال
بعد بكرة انا هاجي
أو بعد سنتين عادي
معاها أو معاكي
مانا اصلًا بمزاجي
بمزاجي بمزاجي

اللي بنا خديه
بس قلبي انسيه
مفيش منه مفيش تاني
مفيش منه مفيش
زن زن في دماغي
اللي يطلع من لساني
أنا مش بعيده تاني
كله كله بمزاجي

 

آخر أعمال محمد رمضان
 

وكان آخر أعمال محمد رمضان هو فيلم ع الزيرو، وعُرض في السينمات بأغسطس من العام الماضي 2023، وشارك في بطولته نيللي كريم، جومانا مراد، إسلام إبراهيم، شريف دسوقي، إيمي إسلام، والطفل منذر مهران، مع عدد من ضيوف الشرف منهم خالد الصاوي ومحمد لطفي، والعمل من تأليف مدحت العدل، إخراج ماندو العدل وإنتاج جمال العدل.

af107315c0.jpg


قصة فيلم ع الزيرو

دارت أحداث فيلم "ع الزيرو" في إطار اجتماعي، حول شخص يدعى "حمزة" وشهرته "دراجون" يعمل دي چي وهو النجم محمد رمضان، لديه طفل صغير يدعى "يوسف" وهو الطفل منذر مهران، يكتشف والده أن نجله مصاب بالسرطان وقي مرحلة متأخرة، وتحتاج عمليته إلى عام ونصف حتى يأتي دورها على نفقة الدولة،  ولكن حالته لم تسمح بذلك، فيضطر والداه إلى بيع كليته من أجل عملية الطفل الصغير، ومع تتابع الأحداث يتقابل مع نيللي كريم ويقع في حبها وهي تعمل في مجال التمريض، تقبل بالزواج من رجل يكبرها بأعوام كثيرة من أجل أخد الأموال وإعطائه إلى حمزة، ولكنه ينهي هذه الزواج.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا