نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الثقافة: لدينا إيمان راسخ بأن الشباب هم ثروتنا الحقيقية ومستقبل بلادنا وسنبذل قصارى جهدنا لخلق بيئة مناسبة لهم تمكنهم من إطلاق طاقاتهم الإبداعية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم، الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، لبحث أطر التعاون، وتعزيز مجالات العمل المشترك، بحضور قيادات الوزارتين، وبمشاركة مديري المديريات عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، وذلك بمقر وزارة الشباب والرياضة، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

التنسيق بين وزارتي الشباب والثقافة

تناول اللقاء استعراض برنامج العمل المقترح، وآليات تفعيل التعاون، ومناقشة تعزيز التكامل والتنسيق بين وزارتي الشباب والثقافة، لدعم الشباب وتنمية مواهبهم الثقافية والفنية، وربط مراكز الشباب والمنشآت الشبابية والرياضية، بقصور الثقافة، من خلال آليات محددة للعمل.

وتطرق الاجتماع إلى تبادل وجهات النظر حول أهم التحديات التي تواجه الشباب في المجال الثقافي والفني، والعمل على بناء جسور من التعاون والتكامل لتعزيز دور الشباب في المجتمع، وصقل قدراتهم وتمكينهم عبر بناء وعي وطني ومجتمعي لاستثمار إمكاناتهم، والمساهمة في بناء مستقبل مشرق لمصر.

تبادل الخبرات

كما ناقش الوزيران سبل تشجيع الشباب على المشاركة في المسابقات والجوائز الثقافية والفنية الوطنية والدولية، مؤكدين على ضرورة تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الوزارتين في مجال دعم الشباب ثقافيًّا وفنيًّا.

ووجه الوزيران جميع قطاعات الوزارتين، للعمل على تنفيذ المشاريع المشتركة بشكل مباشر، ومن دون أية خطوط فاصلة.

أكد وزير الشباب والرياضة، اهتمام الدولة المصرية، والرئيس عبد الفتاح السيسي، بتنمية الشباب في كل المجالات، وفق رؤية استراتيجية واضحة تتضمن تنفيذ برامج وأنشطة وفعاليات متعددة، تعاونًا وتنسيقًا مع مختلف الوزارات والجهات المعنية.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي، إلى أن برنامج عمل الحكومة خلال الفترة القادمة في قطاع الشباب والرياضة، يتعلق بالمحور الأول في بناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته، وبخاصة مشاركة الشباب بوصفه شريكًا رئيسًا في برامج التنمية والتحديث، ومنها تنظيم مبادرات وورش عمل وفعاليات تثقيفية وتوعوية حول قضايا الشباب، وهذا يتطلب ضرورة العمل التكاملي مع وزارة الثقافة.

وأكد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، أن العمل خلال الفترة القادمة سيكون تكامليًا مع وزارة الشباب والرياضة، من أجل رفعة وبناء الإنسان المصري.

وقال وزير الثقافة: "لدينا إيمان راسخ بأن الشباب هم ثروتنا الحقيقية، ومستقبل بلادنا، ولهذا، فإننا سنبذل قصارى جهدنا لخلق بيئة مناسبة لهم، تمكنهم من إطلاق طاقاتهم الإبداعية، وتحقيق أحلامهم".

وأكد وزير الثقافة، أن هذا اللقاء يأتي تأصيلًا لأهمية التعاون بين الوزارتين، خاصة وأننا نعمل معًا من أجل هدف واحد يتمثل في تمكين الشباب وبناء مستقبل أفضل لهم، ولبلدنا، مشيرًا إلى أن الثقافة والرياضة ركيزتان أساسيتان لبناء شخصية الشباب، وتنمية مهاراتهم، وغرس القيم الإيجابية فيهم، وأن الوزارتين تملكان إمكانات كبيرة يمكن توظيفها لخدمة هؤلاء الشباب، من خلال البرامج والمشاريع المشتركة.

وأشار وزير الثقافة، إلى أهمية المضي قدمًا نحو تعزيز التعاون بين الوزارتين على جميع المستويات، بما في ذلك تبادل الخبرات، وتنظيم الفعاليات المشتركة، ودعم المبادرات الشبابية.

معارض الكتاب ومشروع مسرح المواجهة والتجوال

كما أوضح وزير الثقافة، أن الفترة المُقبلة ستشهد بشكل موسع تنظيم العديد من معارض الكتب، بمراكز الشباب بأنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى دعم مشروع "مسرح المواجهة والتجوال"، والذي يُعد من أهم المشاريع التي تدعم الشباب في جميع أنحاء مصر، والتوسع في ملتقيات "أهل مصر" لخدمة أبناء المناطق الحدودية، والعمل بشكل مكثف لاكتشاف المواهب الجديدة في جميع المجالات.

وفي نهاية اللقاء، اتفق الوزيران على تشكيل فرق عمل مشتركة بين الوزارتين، لوضع خطة عمل تفصيلية لتنفيذ مخرجات وتوصيات اللقاء.