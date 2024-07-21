نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. وفاة أحمد فرحات بعد صراع مع المرض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

توفى منذ قليل الفنان القدير أحمد فرحات وذلك بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 73 عامًا وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية مما أدت إلى نقله للمسشتفى على الفور.

نبذة عن أحمد فرحات

أشتهر أحمد فرحات بأشهر طفل في السينما المصرية، حيث شارك في عدة أفلام خلال طفولته مع أبرز نجوم السينما المصرية بنهاية فترة الخمسينات ،منها فيلم «مجرم في إجازة» عام 1958 للمخرج صلاح أبوسيف، وفيلم «سلطان» بطولة الفنان فريد شوقي، فيلم «سر طاقية الإخفاء» عام 1959 مع الفنان الراحل عبدالمنعم إبراهيم، «إشاعة حب» عام 1960 بطولة الفنان الراحل عمر الشريف، وفيلم «إسماعيل يس في السجن»، و«معبودة الجماهير».