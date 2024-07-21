نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "عائلة الحاج نعمان" يوميًا على شاشة على "MBC مصر2" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحداث مشوقة ودراما إجتماعية مُختلفة تشهدها أحداث مسلسل "عائلة الحاج نعمان" الذي تبدأ قناة "MBC مصر2" عرضه يوميًا بداية من "الليلة" "الأحد" في تمام الساعة التاسعة مساءً.

قصة مسلسل "عائلة الحاج نعمان"

تدور أحداث مسلسل "عائلة الحاج نعمان" في فترة السبعينيات من القرن الماضي حول تاجر الموبيليات الشهير "الحاج نُعمان" الذي يُعاني إبنه الوحيد "خالد" من إعاقة ذهنية ونوبات من الصرع تجعله غير قادر على التعامل بعدالة مع زوجتة الأولي وإخواته البنات مما يدفع زوجته للسفر إلي القاهرة بعد حملها مع عدم إعترافه بهذا الحمل مما يُفجر الكثير من الصراعات والأزمات داخل العائلة، وتتجلي خلال الأحداث جوانب الصدق والحب من جانب والقُبح والكذب والخداع من جانب أخر، وتتكشف الكثير من الوجوه الخفية لأفراد الأسرة الطامعين في الثروة.

تفاصيل مسلسل "عائلة الحاج نعمان"

يجمع مسلسل "عائلة الحاج نُعمان" نخبة من الفنانين منهم تيم الحسن، وصلاح عبد الله، وأحمد بدير، ويسرا اللوزي، وهبة مجدي، وفاطمة الناصر، وغيرهم.. وهو من تأليف مجدي صابر، وإخراج أحمد شفيق.

موعد عرض مسلسل "عائلة الحاج نعمان"

تعرض الدراما الاجتماعية "عائلة الحاج نعمان" على " MBCمصر2" يوميًا الساعة 9:00 مساءً، ويبدأ عرضه الأحد 21 يوليو 2024.

أبطال مسلسل "عائلة الحاج نعمان"

مسلسل "عائلة الحاج نعمان" بطولة "تيّم حسن، صلاح عبدلله، أحمد بدير، سهر الصايغ، هبة مجدي، حازم سمير، صفاء الطوخي، محسن منصور، فاطمة الناصر، لقاء سويدان، ميرنا نور الدين، منال سلامة، سماح السعيد"، ومجموعة من الشباب: "ياسين السقا، رابي سعد وعدد كبير من النجوم التي ستكون من ضمن باقة ممثلين المسلسل الذي قام بتأليفه الكاتب الكبير مجدي صابر ويقوم بإخراجه المخرج أحمد شفيق، وإنتاج شركة المتحدين للمنتج صادق الصباح.