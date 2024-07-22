بكلمات مؤثرة... نهال عنبر تنعى الراحل أحمد فرحات



القاهرة - محمد ابراهيم -

طالبت الفنانة نهال عنبر الدعاء والمغفرة للفنان الراحل أحمد فرحات، حيث حرصت نهال على مشاركة جمهورها النعي عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،



وأرفقت تعليق قالت فيها:" البقاء لله وفاة الفنان أحمد فرحات دعواتكم بالرحمة والمغفرة، وداعا الفنان القدير أحمد فرحات".



تعليقات الجمهور على منشور نهال عنبر

وفور مشاركة المنشور نال على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، البقاء والدوام لله، انا لله وانا اليه راجعون، الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته يارب العالمين، وغيرها من التعليقات.



آخر أعمال نهال عنبر

والجدير بالذكر أن آخر أعمال نهال عنبر مسرحية عفارت عليك مأخوذة عن رائعتي وليم شكسبير "حلم ليلة صيف" و"العاصفة" والمسرحية كوميدية وتقدم باللهجة العامية المصرية، ويشارك في بطولة المسرحية بجانب نهال عنبر، كل من، منير مكرم وكريم الحسينى ومراد فكري وأحمد بسيم ونيڤين رفعت وسمير بدير وشريهان قطب.

وتضم المسرحية عددًا من الفنانين الشباب منهم، هبة غندور وحسيني زهران وشيماء النمس وأمل أشرف وعمرو أمين وبوسي الأمير وأحمد فؤاد وماريان عادل وفجر الحسيني، وأزياء فاطيما محمد، وموسيقى احمد السيد، مساعد إخراج الحسيني زهران، مخرج منفذ ياسر يني، ومن إخراج نور عفيفي.

