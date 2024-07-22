جنات تروج لكليبها الجديد " لو اتجوزت"

القاهرة - محمد ابراهيم - روجت النجمة جنات لاغنيتها الجديدة “ لو اتجوزت” من خلال حسابها الشخصي على موقع" فيسبوك ".

كتبت جنات:' لو اتجوزت قريبا.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة جنات الغنائية، هي أغنيتها الجديدة "وحدة وحدة"، باللهجة المغربية، التي طرحتها مؤخرا، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وأغنية "وحدة وحدة" من كلمات وألحان شريف شادي، توزيع يوسف حسين، مكس ماستر ماهر صلاح.

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي:

قلبي ضرب دقه وحده وحده وحده

والفتو وربيت الكبده وحده وحده

ومعرفت كيفاش جرالي وحده وحده

معرفت نمشي ولا نوقف قلبي ولا يرجف بعقلي دايره روايات لحكايه معايا سالات

حبيتو وبغيتو انا قولو قولو

وشفتو معرفت انا فين قولو قولو

وداني وادنا دنا حبيبي

نهاري ليوم باين زوين باين زوين حبيبي

العين تشوف والقلب يحس هكدا كتبدا

وراه لغرام معنو حس والعشق ولابده

جاني على الكانه والخاطر انايا بعده