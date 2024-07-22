خاص| لقاء سويدان: شخصيتي في "الوصفة السحرية" مختلفة عن أي دور قدمته من قبل

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة لقاء سويدان عن كواليس شخصيتها في مسلسلها الجديد الذي يحمل اسم “الوصفة السحرية” التي يواصل في تحقيق نجاحات كبيرا حتي الأن علي شاشة DMC.

وأعربت لقاء سويدان في تصريحات خاصة ل "دوت الخليج الفني"، عن حماسها لمسلسل "الوصفة السحرية"، مشيرة إلى أن المسلسل كان يقدمها لها دورًا مختلفًا تمامًا وشخصيتها في المسلسل مليئة بالمشاعر وتتطلب أداءً تمثيليًا مميزًا، مؤكده أن طاقم العمل رائعة وأن فكرة المسلسل جذابة كونه كوميديا خفيفة.

وفيما يتعلق بتحضيراتها للشخصية، قالت: "كرست وقتًا للتفكير في أفكار مختلفة، وقمت بمذاكرة الدور جيدًا، وحاولت أن أجعل شخصيتي في المسلسل مختلفة تمامًا عن أي دور قدمته من قبل".

تفاصيل مسلسل الوصفة السحرية

مسلسل الوصفة السحرية تدور أحداثه في دراما اجتماعية مثيرة حول المشكلات الزوجية؛ فبعد زواج دينا من مالك يقع بين يديها كتاب "الوصفة السحرية لزواج ناجح" الذي يلفت نظرها؛ فتفتحه لتجد عنوان "سنة أولى زواج"، فتظل تقرأ في سطوره بنهم ولا يمكنها التوقف، لأنها تكتشف أن معظم ما فيه يعكس الواقع، فتتخذ دينا على أثره قرارات قد تقلب حياتها وحياة المحيطين بها

ويشارك في بطولة مسلسل "الوصفة السحرية" نخبة من نجوم الفن المصري، منهم شيري عادل، رانيا منصور، إسلام جمال، هيدي كرم، عمر الشناوي، بسمة داود، لقاء سويدان، كارولين عزمي، محمد أبو داود، هالة فاخر، سلوى عثمان، سلوى محمد على، عماد رشاد، ويُعرض المسلسل على قناة DMC في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر.