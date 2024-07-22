حسين زين يُهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو

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أحمد جودة - القاهرة - تقدّم حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.

وقال في تهنئته، إن تلك الثورة ستظلّ محفورة في عقول وقلوب الشعب المصري؛ لما حققته من أهداف عظيمة، من إعلاء مبادئ العدالة الاجتماعية، والمساواة، والحرية، والحفاظ على مُقدّرات الوطن، ورسّخت لحق الشعوب في تقرير مصيرها، وكتبت بأحرف من نور، تاريخًا ناصعًا، يؤرّخ للعلاقة القوية والأبدية بين قوى الشعب وجيشه، ويؤكد التلاحم والتكاتف بينهما في اللحظات والمواقف الفارقة من عمر الوطن.

وأضاف "زين" أن تلك الروح والعلاقة القوية بين كافه قوى الشعب، وجيشه، وشرطته، ستظلّ مستمرّة على مر التاريخ، وأن الشعب المصري يمتلك من الوعي والإرادة، التي تجعله قادرًا على تحقيق أهدافه، ويحمي ويساند تلك الإرادة، جيش وطني عظيم، لنستكمل بناء جمهورية حديثة قوية بفكر مستنير، في ظل قيادة وطنية رشيدة، حققت إنجازات غير مسبوقة، وتسير بخطى واثقة على الطريق الصحيح، لتحقيق المزيد من الإنجازات والتنمية، لتلبية تطلعات وآمال شعب مصر العظيم.