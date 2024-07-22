فيلم "جوازة توكسيك" يواصل تصدره للمركز الرابع في شباك التذاكر

القاهرة - محمد ابراهيم - حقق فيلم "جوازة توكسيك" بطولة ليلى علوي وبيومي فؤاد ومحمد أنور، إيرادات أمس الأحد، بلغت 262،396 جنيهًا، ليواصل تربعه على عرش المركز الرابع في قائمة الإيراد اليومي لشباك التذاكر.



وطرح فيلم "جوازة توكسيك"، في دور العرض السينمائية يوم 3 يوليو الجاري، لينافس ضمن أفلام موسم الصيف،وحقق نجاحا كبيرًا منذ بداية عرضه في السينمات.

أبطال وصناع فيلم "جوازة توكسيك"

وينتمي كل منهما إلى طبقة اجتماعية مختلفة عن الآخر ما ينشأ عنه العديد من المواقف الكوميدية، وهو من بطولة محمد أنور، وهيدي كرم، وبيومي فؤاد وملك قورة، وليلى علوي، وتامر هجرس، وآخرين، وهو من إخراج محمود كريم، وتأليف لؤي السيد.

أحداث فيلم "جوازة توكسيك"

وتدور أحداث فيلم جوازة توكسيك، في إطار كوميدي، حول قصة حب فريدة والتي تُجسّدها ملك قورة، وكريم الذي يجسده الفنان محمد أنور بعد تعرضهما إلى سوء تفاهم في دبي.