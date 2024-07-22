فيلم "ولاد رزق 3 القاضية" يواصل صدارة شباك التذاكر

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أحمد جودة - القاهرة - يواصل فيلم "ولاد رزق 3 -القاضية" تصدره لشباك تذاكر السينما، حيث حقق إيرادات، أمس الأحد، بلغت 1،046،969 جنيهًا، ليحتل المركز الأول في قائمة الإيراد اليومي لشباك التذاكر، وبلغ إجمالي إيراداته منذ بداية عرضه في دور العرض السينمائية حتى الآن إلى ما يقارب من 230 مليونًا.

ويعد فيلم "ولاد رزق 3 - القاضية"، أحد أهم الأعمال المشاركة ضمن موسم عيد الأضحى المبارك لهذا العام، وينافس مع مجموعة قوية بين عدة أفلام، التي تدخل في المنافسة بجدارة وحقق إيرادات عالية فور عرضه في السينمات.

أبطال وصناع فيلم "ولاد رزق 3"

ويشارك في بطولة فيلم "ولاد رزق 3" كوكبة من الفنانين أبرزهم: أحمد عز، عمرو يوسف، وكريم قاسم، ومحمد لطفي، وآسر ياسين، وسيد رجب، ونسرين أمين، ومحمد ممدوح، وعلي صبحي، ومن أبرز ضيوف الشرف الملاكم العالمي تايسون فيوري، وكريم عبدالعزيز، والعمل من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

أحداث فيلم "ولاد رزق 3"

وتدور أحداث فيلم "ولاد رزق 3" في إطار تشويقي أكشن حول بعد خروج المعلم صقر في الجزء الثاني، يتعاون مع شربيني، بينما يقرر الشايب الانتقام من أولاد رزق بعدما أصبحوا مجرمين محترفين وتتوالى الأحداث.