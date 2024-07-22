نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو عابد ينشر كواليس رحلة كتابة مسلسل موعد مع الماضي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان عمرو عابد كواليس كتابة مسلسل موعد مع الماضي بطولة الفنان آسر ياسين وتأليف محمد المصري، يمنى خطاب عمرو عابد ومن المقرر عرضه قريبًا على منصة نتفليكس.

منشور عمرو عابد عن “موعد مع الماضي”

ونشر عمرو عابد على حسابه الرسمي بـ انستجرام منشورًا، معلقًا: سعيد وفخور انى كنت جزء من فريق كتابة مسلسل موعد مع الماضي، ومحظوظ انى اول مرة اكتب مسلسل كان مع اصدقائي محمد المصري ويمنى خطاب، حبيت واستمتعت بكل لحظة من الرحلة، وحقيقي كانت رحلة للاكتشاف والمتعة والتعلم ودي مش حاجة سهلة خالص، مُقدر لكل اللحظات اللي كنا بنتوه ونتفق ونختلف فيها حوالين شخصية أو مشهد، فترات الراحة، والزلابية بالنوتيلا وأغاني منير وشرب القهوة وكلمنا عن الافلام، حقيقي استمتعت واتعلمت كتير في رحلة الشغل معاكم.

يعد مسلسل موعد مع الماضي، أول تجربة تأليف لـ عمرو عابد في مسلسل طويل، وذلك بعد تأليفه وإخراجه لفيلمه القصير الحفرة.

يضم مسلسل موعد مع الماضي عدد كبير من النجوم، ومن أبرزهم: آسر ياسين، ركين سعد، شيرين رضا، هدى المفتي، محمود حميدة، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من إخراج السدير مسعود، وتدور أحداثه في إطار إثارة وتشويق.

وقد بدأ عمر عابد مشوراه الإخراجي من خلال الفيلم القصير الحفرة، والذي فاز بجائزة أفضل فيلم قصير في مهرجان ماكيشمثران السينمائي الدولي بالهند، وتنويه خاص من مهرجان كيز برلين السينمائي الدولي بينما شارك في مهرجانات سينمائية مختلفة من بينها مهرجان غو للأفلام القصيرة، ومهرجان The Underground Cinema Films Awards أحد أكبر المهرجانات الدولية في أيرلندا، ومهرجان بونه السينمائي بالهند، وقد حظي فيلم الحفرة على عرضه العالمي الأول في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث نافس في المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة ونال استحسان الجمهور والنقاد. وتدور أحداث الفيلم في منطقة نائية على أطراف القاهرة، تحدث مواجهة بين رجلين تتبدل بها الشخصيات وتدفعهما للحافة كاشفة الجانب المظلم في علاقتهما، ويقوم ببطولة الفيلم الممثلان صدقي صخر وأحمد بنهاوي، والفيلم من إنتاج النجم كريم قاسم، وكتابة وإخراج عمرو عابد. عمرو عابد هو ممثل مصري وصانع أفلام، أثبت نفسه كممثل بالعديد من الأعمال الشبابية والتي لاقت نجاحًا كبيرًا وقتها مثل أوقات فراغ (2006)، الماجيك (2007)، عائلة ميكي (2010)، إي.يو.سي (2011)، شاركت بعض أفلامه في العديد من المهرجانات السينمائية مثل فرش وغطا (مهرجان لندن السينمائي، مهرجان ميونخ السينمائي 2013)، ليل خارجي (مهرجان تورنتو السينمائي الدولي 2018) ولما بنتولد (مهرجان الجونة السينمائي الدولي، أيام قرطاج السينمائية 2019)، في السنوات القليلة الأخيرة، صب عمرو تركيزه في الفترة الأخيرة علي صناعة الافلام وسافر لدراسة الإخراج في أسبانيا. ويعمل حاليًا على أول أفلامه الروائية الطويلة بعنوان اللي فات مات، بجانب استكمال مسيرته في عالم التمثيل.