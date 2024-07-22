نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجوم أثروا في مسيرة أمينة خليل.. تعرف عليهم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدثت الفنانة أمينة خليل خلال لقائها مع قناة رؤيا مصر، على يوتيوب، عن النجوم الذين أثروا في مسيرتها، قالت: اشتغلت في مجال الإنتاج قبل دخول التمثيل، ويسرا والراحل سمير غانم هما وش السعد علي في الوسط الفني.

أحدث أعمال أمينة خليل

ومن ناحية أخرى، تنتظر أمينة خليل عرض فيلم إكس مراتي بعد غدا الأربعاء في السينمات، ويجمعها العمل بـ هشام ماجد ومحمد ممدوح، ومن إخراج معتز التوني، يدور في إطار اجتماعي كوميدي، حول هشام ماجد الذي يقدم شخصية دكتور نفسي ومتزوج من أمينة خليل، والتي تملك بيوتي سنتر ضمن الأحداث، فيما يقدم محمد ممدوح دور رد سجون وزوج أمينة السابق.

وتواصل أمينة خليل في الفترة الحالية تحضيراتها المنافسة في موسم دراما رمضان المقبل 2025، من خلال مسلسلها الجديد لام شمسية، والعمل من تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي، وجاري التعاقد حاليًا مع باقي أبطاله، ويشارك في بطولة مسلسل لام شمسية كل من أمينة خليل إياد نصار، أحمد رزق، يارا جبران، كارولين عزمي، ركين سعد، أحمد التهامي، وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي.

آخر أعمال أمينة خليل

وكان آخر أعمال أمينة خليل، هو فيلم «شقو» بطولة النجم عمرو يوسف، والذي تم عرضه في موسم عيد الفطر 202، بدور العرض السينمائية وحقق نجاحا كبيرا، تدور أحداث الفيلم حول مجموعة أصدقاء خارجين عن القانون يمارسون أعمالًا إجرامية ومشبوهة، لكنها تقودهم إلى أزمات كبيرة وتحدث وراءها تبعات خطيرة

فيلم «أنف وثلاث عيون» بطولة «ظافر العابدين، صبا مبارك، سلمى أبو ضيف»، بالإضافة إلى عدد من النجوم مثل جيهان الشماشرجي، صدقي صخر، سلوى محمد علي، نبيل ماهر، نور محمود، الطفل سليم مصطفى، فيلم «وش في وش» وهو من بطولة محمد ممدوح، أحمد خالد صالح، محمد شاهين، خالد كمال، أنوشكا، أسماء جلال، محمد شاهين، بيومي فؤاد، وإخراج وليد الحلفاوي.

نبذة عن أمينة خليل

ولدت أمينة خليل 26 أكتوبر 1988، هي ابنة أخ الموسيقار يحيى خليل، درست التمثيل في «الجامعة الأمريكية بالقاهرة»، وتخرجت منها عام 2009، قررت الانضمام إلى ورشات تمثيل وسافرت إلى الولايات المتحدة، درست في «مسرح لي ستراسبرغ» هناك، وعادت لتقديم أوراقها في «جامعة هارفارد»، وذهبت إلى موسكو للدراسة في عام 2011.