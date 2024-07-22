نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أميرة فراج.. تطرح أحدث أعمالها "اشتروا مني" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت المطربة والإعلامية أميرة فراج، أغنية جديدة بعنوان "اشتروا مني"، على اليوتيوب، وجميع المنصات الرقمية، وعلى محطات الراديو، الأغنية كلمات الشاعر مصطفى حسن وألحان محمد حمزة، وتوزيع موسيقى جورج يعقوب، ومن توزيع شركة ديجيتال ساوند.

برومو أغنية اشتروا مني



وكانت أميرة فرج قد طرحت التيزر الخاص بالأغنية على انستجرام تشويقا للجمهور، وقام زوجها الفنان أحمد فهمي عضو فريق واما بدعمها برسالة على الانستجرام وقال فيها "هنكسر الدنيا".



والجدير بالذكر أميرة فراج كانت قد طرحت فى أواخر العام الماضى "cover" بصوتها لأغنية للفنان الأردني عزيز مرقة، بعنوان "بنت قوية"، ونشرت أميرة عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك جزءا من الأغنية وكتبت عليها: "إهداء إلى كل امرأة وبنت قوية تتحمل صعوبات وتحديات الحياة.. تحية لك يا من أعطيت للحياة معنى".

كلمات أغنية اشتروا مني



تقول كلمات أغنية "اشتروا منى":

يا اللي مصاحبين همومكوا ولابسينها زي هدومكوا

اقلعوها قولوا للاوجاع وداع والسكه إلى بينكوا اقطعوها

كلامي حكم مش غنا اشتروا مني

ده انا معايا حنيه متعبيه ف ازايز

حد شاري حد عايز قربوا خدوا فكره يا ناس

قربوا خدوا فكره يا ناس

ومعايا حب سايب بيجمع الحبايب ومعايا دلع ف كياس

وبفرق بالمجان شنطه مليانه حنان عندي مزيل للاكتئاب

ومهدي للأعصاب ومعايا زغزغه بترجع الضحك إلى اتلغي

معايا كام فرحه صالحه لكل الأعمار

تعالي قلب واختار شكل تلاقيك محتاج

شكل تلاقيك محتاج

ومعايا حبوب احساس للقلب إلى بترباس

ومعايا للهم علاج وبفرق بالمجان شنطه مليانه حنان

عندي مزيل لاكتئاب ومهدي للأعصاب ومعايا زغزغه بترجع الضحك إلى اتلغي

حد عايز حنيه حد شاري حد عايز قربوا خدوا فكره يا ناس