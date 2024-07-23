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أحمد جودة - القاهرة -

عقد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، اجتماعًا مع ممثلي جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، القائم بأعمال إنشاء ورفع كفاءة عدد من المواقع الثقافية التابعة لوزارة الثقافة خلال الفترة الماضية، وذلك للوقوف على الموقف الحالي لمراحل تنفيذ تلك المشاريع.

اجتماع وزير الثقافة

تضمن الاجتماع استعراض المراحل المختلفة للمشاريع الحالية، والعقبات التي تواجه تنفيذ كل مشروع، والحلول المقترحة لتجاوز هذه التحديات.

وزير الثقافة يجتمع مع ممثلي جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لمتابعة تنفيذ عدد من المشاريع الإنشائية بالوزارة

حيث أكد وزير الثقافة، لممثلي الشركة أهمية الانتهاء من المشاريع التي تخطت نسبة التنفيذ بها 70%، وأبرزها واحة الثقافة بمدينة 6 أكتوبر، المسرح الصيفي بمدينة الطور بجنوب سيناء، مجمع الفنون بمدينة 15 مايو، المركز الثقافي بأبوسمبل في أسوان، وإدخالها إلى منظومة العمل في أقرب وقت، بما يسهم في تعزيز البنية التحتية الثقافية، ودعم النشاطات الثقافية والإبداعية في جميع المحافظات.

وزير الثقافة

تفاصيل الاجتماع

يأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة الاجتماعات التي يعقدها الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، لمتابعة تنفيذ المشاريع والأنشطة الثقافية والفعاليات، لضمان تقديم الخدمات الثقافية بالشكل الأمثل، وفق الخطة التنفيذية للوزارة.