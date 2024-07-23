سيمون توجه رسالة لجمهورها.. فماذا قالت؟

القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت الفنانة سيمون على توجيه رسالة لجمهورها كشفت فيها عن سبب عدم تدخلها بشؤون الآخرين من خلال مشاركتها بمنشور من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،وأرفقت بالمنشور تعليقًا قالت فيه:" من بداية حياتي.. عمرى ما حاولت اتكلم أو أرد على أي حاجات تخصني أو تخص الآخرين إيجابية أوسلبية... وإلا أدخل في مناقشات ومجادلات في أشياء مختلفة لا أريدها لأن الزمن كفيل بكل شيء، وطول عمري بتكلم في اللي عايزة اتكلم فيه، وبطريقتي الخاصة الاختيار لي في الوقت اللي يناسب الحياة ويناسبني ودي شخصيتي ".



تعليقات الجمهور على منشور سيمون

وفور مشاركة المنشور نال على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات سيمون جميلة القلب والقالب، ربنا يحفظك من كل شر يارب العالمين، بالتوفيق والنجاح الدائم، وغيرها من التعليقات.

تكريم سيمون بكلية الإعلام بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

حرصت كلية الإعلام بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا على تكريم الفنانة سيمون ضمن حفل تخرج كلية الإعلام لعام 2024.

ونشرت سيمون من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام" فيديو التكريم معلقة:"من تكريمي اليوم من جامعة مصر للعلوم والتكنولوچيا حفل تخرج كلية الأعلام 2024".

آخر أعمال سيمون



والجدير بالذكر أن آخر أعمال سيمون مسلسل صيد العقارب، والذي حاز على إعجاب الجمهور في الوطن العربي، وتصدر التريند فور عرضه على الشاشة، وكان بطولة غادة عبد الرازق، محمد علاء، محمد علي رزق، رياض الخولي، وآخرون من النجوم.