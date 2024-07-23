نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا..طرح الإعلان الرسمي لأغنية "القبول نعمة" لـ سامو زين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفنان سامو زين عن موعد طرح ثالث أغنيات ألبومه الجديد وهي أغنية "القبول نعمة" وذلك عبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي حيث نشر قائلًا: "(القبول نعمه) الاغنيه الجديده الإعلان الرسمي غدًا"

استوري الفنان سامو زين

نجاح الأغنيات التي طرحت من ألبوم "الحب"

حقق الفنان سامو زين نجاحًا كبيرًا بأغنيات ألبومه الجديد الذي يحمل اسم "الحب" حيث أنه قد طرح منه اغنيتان وهم "الحب" و"كارثة" الذي لقوا نجاحًا كبيرًا منذ الوهلة الأولي الذي طرحوا فيها، وقد احتلوا الأغنيات التريند عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وأيضًا عبر موقع "انغامي".

تفاصيل أغنية "كارثة" لـ سامو زين

والجدير بالذكر أنه قد طرح منذ يومين الفنان سامو زين أحدث أغنياته وهي أغنية "كارثة" وتعد هي ثاني أغنيات الألبوم الجديد الذي من المُقرر أن يطرح باقي أغنياته خلال الفترة المقبلة، وقد حققت أغنية "الحب" نجاحًا كبيرًا منذ الوهلة الأولي التي طرحت فيها.

وقد وصلت نسبة مشاهدات أغنية "كارثة" عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" نحو 223 ألف مشاهدة، وقد طرحت الأغنية على طريقة الفيديو كليب، وأغنية "الحب" من كلمات أحمد جابر، وألحان عمرو العزبي ومحمد شحاتة، وتوزيع وميكس وماستر وسام عبد المنعم، والكليب من إخراج إسماعيل الابرص.

تفاصيل أغنية "الحب" لـ سامو زين

والجدير بالذكر أنه قد طرح مؤخرًا الفنان سامو زين أحدث أغنياته وهي أغنية "الحب" وتعد هي أول أغنيات الألبوم الجديد الذي من المُقرر أن يطرح باقي أغنياته خلال الفترة المقبلة، وقد حققت أغنية "الحب" نجاحًا كبيرًا منذ الوهلة الأولي التي طرحت فيها.

وقد وصلت نسبة مشاهدات أغنية "الحب" عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" نحو 682 ألف مشاهدة، وقد طرحت الأغنية على طريقة الفيديو كليب، وأغنية "الحب" من كلمات أحمد جابر، وألحان عمرو العزبي ومحمد شحاتة، وتوزيع وميكس وماستر وسام عبد المنعم، والكليب من إخراج إسماعيل الابرص.