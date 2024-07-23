نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد عرض مسلسل "رحيل" على قناة ON في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تبدأ قناة "ON"، عرض مسلسل "رحيل" على شاشتها، بداية من يوم الأحد المقبل 28 يوليو، حيث يذاع من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة الثامنة مساء.

مسلسل "رحيل" من بطولة ياسمين صبري وأحمد صلاح حسني ومحمد كيلاني وأحمد بدير وأحمد صيام والعديد من النجوم، وهو من تأليف محمد عبدالمعطي وباسم حسين وإخراج محمد عبدالسلام.

المسلسل يدور في إطار من الإثارة والدراما حول "رحيل" التي انقلبت حياتها رأسًا على عقب وتخرج من السجن موصومة بجريمة القتل، لتواجه غضب الانتقام وشبح الموت علي يد أبناء القتيل، وماذا سوف تختار: العيش والمواجهة أم الابتعاد والرحيل، وأي ثمن ستدفع لاختياراتها؟