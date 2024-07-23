نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد الهجوم عليه.. تركي آل الشيخ يعيد النظر في إنتاج أحد الأفلام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرض فيلم النونو والذي من المقرر أن يؤدي بطولته الفنان أحمد حلمي، ويقوم بتجسيد دور مصري يقوم بعملية نصب في السعودية.

بيان تركي آل الشيخ

وأصدر المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، بيانًا جاء محتواه كالآتي: "تأسس صندوق الأفلام (Big Time) من أجل دعم وتعزيز المحتوى وصناعة الأفلام في الوطن العربي".

وتابع: "ونظرًا لسوء الفهم الذي رافق الإعلان عن أحد الأفلام في الفترة الماضية؛ فإننا نود التأكيد على أننا قررنا إعادة النظر في إنتاج أحد الأفلام التي تم الإعلان عنها أو العمل على تطوير السيناريو والحوار وقصة الفيلم المعني، كما نطمح أن تحقق مجموعة الأفلام المُعلن عنها مسبقًا طموح المشاهد العربي".

وأضاف: "ويأتي هذا القرار؛ رغبةً في قطع الطريق أمام كل من حاول أو يحاول الاصطياد بسوء نية من طيور الظلام، مُلتزمين في ذلك بتعزيز العلاقات الأخوية الطيبة التي تجمع بين شعبي المملكة العربيةالسعودية وجمهورية مصر العربية".

إعلان تركي آل الشيخ عن فيلم النونو

وكان تركي آل الشيخ أعلن عن تفاصيل الفيلم في مقطع فيديو على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وقال فيه: “أحمد حلمي هيقدم فيلم النونو، وتدور فكرته حول رجل نصاب يقوم بالنصب على الحجاج والمعتمرين فى الأراضي المقدسة”.

انتقاد أحمد حلمي

ومنذ الإعلان عن تفاصيل فيلم النونو، تعرض أحمد حلمي لهجوما حادا من قبل الجمهور ورواد السوشيال ميديا لكونه يجسد فى الفيلم شخصية “نصاب مصري”، وهو ما اعتبره البعض اهانة للمصريين، وتعمد الإساءة لهم.

الأمر لم يقف عند حد الهجوم فقط، بل خرج الكثير من الأصوات ينادي بمقاطعة الفيلم حتى من قبل تصويره، وعدم الحديث عنه، وأيضا قام البعض بتدشين حملات لمقاطعة أعمال أحمد حلمي بسبب قبوله هذا الدور الذي يسىء لبلده وللشعب المصري.

فكرة فيلم النونو

وتدور فكرة فيلم “النونو” حول شخص مصري "نصاب" يسافر إلى السعودية، ويقوم بعمل بعض عمليات النصب على المصريين خلال رحلات الحج والعمرة، والفيلم ينتمي لنوعية الأفلام الكوميدية والتي اشتهر بها أحمد حلمي في أعماله السينمائية.