نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زغاريط.. شارموفرز يطرح أحدث أعماله الغنائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرح فريق شارموفرز على اليوتيوب، وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو، أحدث فيديو كليب لأغنية جديدة بعنوان "زغاريط"، ودارت فكرته فى إطار كوميدى بسيط، حول ثلاث شباب يعملون فى ستوديو تصوير، يأتى لديهم عروس وعريس فى ليلة زفافهما، مع أقاربهما لتصوير هذه المناسبة الخاصة بهم، داخل الاستوديو، وأثناء التصوير، يحدث العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية.

تفاصيل أغنية زغاريط



شارك فى التصوير الممثلة دنيا سامي وقامت بدور العروس، كما ظهرت كضيفة شرف مصممة الرقصات الشهيرة خديجة العرقان زوجة أحمد بهاء.



أغنية "زغاريط" من كلمات محمد الشافعى، وألحان أحمد بهاء، وتوزيع موسيقى محمد العرقان، ومن إخراج نيروز أبو زيد، ومن إنتاج شركة "جاما ميوزيك" للمنتج محمد جابر.

كلمات أغنية زغاريط

وتقول كلمات "زغاريط":

مكنتش هتجوز وبعيش مع حالي

روقاني يتدرس دايس لا ابالي

وفجئة قابلتك يوم ف التاني

لقيتني قصادك والكوشة قداميي

ايه ده ايه ده الصوت بيزيد

انا سامع صوت زغاريط

ايه ده ايه ده الصوت بيزيد

انا سامع صوت زغاريط

مين جابني ومين وداني

بيرن الصوت ف وداني

مين جابني ومين وداني

بيرن الصوت ف وداني

يا زميلي مش عارف انا بجازف ولا انا كدا عادي فكرني

طول عمري انا خايف على قلبي بس انتي طيرتيلي عقليي

معقوله ده فرحي انا متفاجئ طب امتى ده كله حصلي

ولا كان ع البال ولا ع الخاطر طول عمري رايق مرتاح

يعني انا هتجوز وهشقلب يومى وهقولك بيبي وتقولي يا عيوني

بعت العربية ودي كات يابانية وهجيب الصيني ده انتي سحرتيني

سلطان زماني وحكايتي على الله

وفي وقت فراغي بعمل بارتي

أو نطلع فجئة سفرية هولندا

بس خلاص انتي حضرتي

ايه ده ايه ده الصوت بيزيد

انا سامع صوت زغاريط

ايه ده ايه ده الصوت بيزيد

انا سامع صوت زغاريط

مين جابني ومين وداني

بيرن الصوت ف وداني

مين جابني ومين وداني

بيرن الصوت ف وداني

جمعوا لموا البرتيته علولي صوت المزيكا

جايين هنا نعمل زيطة

و هناك قضوها زغاريط

الحالة شاده وشغاله دي تحيه من الرجالة

شدوني قالولي تعالى فاضل نرقص ع الحيط

يرقص تربتت تيت قبل ما يطلع ع البيت

يرقص تربتت تيت قبل ما يطلع ع البيت

يرقص تربتت تيت قبل ما يطلع ع البيت

يرقص تربتت تيت قبل ما يطلع ع البيت

ايه ده ايه ده الصوت بيزيد

انا سامع صوت زغاريط

ايه ده ايه ده الصوت بيزيد

انا سامع صوت زغاريط

مين جابني ومين وداني

بيرن الصوت ف وداني

مين جابني ومين وداني

بيرن الصوت ف وداني

ايه ده ايه ده الصوت بيزيد

انا سامع صوت زغاريط

ايه ده ايه ده الصوت بيزيد

انا سامع صوت زغاريط

مين جابني ومين وداني

بيرن الصوت ف وداني

مين جابني ومين وداني

بيرن الصوت ف وداني