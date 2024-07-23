نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكلمات مؤثرة.. يسرا تحيي ذكرى وفاة والدتها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



حرصت الفنانة يسرا على إحياء ذكرى وفاة والدتها، وعبرت عن إشتياقها لها، حيث شاركت متابعيها صورة لها برفقة والدتها من خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



و أرفقت بالصورة تعليقًا قالت فيه: "تمر السنين يا أمي وانتي عايشة كل يوم جوا قلبي وكل خطوة بخطيها وكل نجاح عارفه إنه بسبب كل دعوة دعيتها ليا..".



و أضافت: "مافيش كلام يوصف الفراغ اللي من بعدك يا حبيبة عمري ولا في كلام يوفيكي حقك.. كنتي نعمة الأم والأخت والصديقة سيبتي بصمة في حياة كل واحد يعرفك..".

و تابعت: "مفتقداكي ومفتقدة حضنك وسؤالك عليا.. ربنا يرحمك ويرزقك أعلى درجات الجنة ويكرمك زي ما أكرمتيني.. برجاء الدعاء لأمي الحبيبة سهيلة وهبي عمر وقراءة سورة الفاتحة فضلا وليس أمرًا".



تعليقات الجمهور على يسرا

عند مشاركة يسرا المنشور نال إعجاب الجمهور وكانت بين أبرز التعليقات الله يرحمها ويحسن اليها ويرحم موتانا جميعا، الف رحمة ونور عليها اللهم أعفو عنها وأسكنها جنتك يارب، وغيرها من التعليقات.



آخر أعمال الفنانة يسرا

يشار أن آخر أعمال يسرا فيلم "شقو"، وهو من بطولة عمرو يوسف، دينا الشربيني، محمد ممدوح، أمينة خليل، عباس أبو الحسن، يسرا، وليد فواز، أحمد فهمي، محمد جمعة، جميل برسوم، حنان يوسف، محمود الليثي، والعمل من تأليف وسام صبري، وإخراج كريم السبكي.

و لقد حقق فيلم "شقو" نجاحًا فنيًا كبيرًا، عند عرضه وكان ينافس ٤ أفلام في دور العرض السينمائية الا وهي "فاصل من اللحظات اللذيذة"، وفيلم "عالماشي"، وفيلم "أسود ملون"، وفيلم "السرب" بطولة أحمد السقا.

أحداث فيلم "شقو"

قصة الفيلم مستوحى من رواية أمير اللصوص لتشاك هوغن، وتدور أحداث الفيلم في إطار حركة وتشويق وكوميديا، عن مجموعة من الأصدقاء خارجين عن القانون يمارسون أعمالًا إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى داخل الفيلم.