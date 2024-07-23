نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "تيجي نسيب".. أنغام تشوق جمهورها لألبومها الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت المطربة أنغام عن تفاصيل مفصلة عن ألبومها الجديد المقرر إطلاقه خلال الأيام القادمة ضمن موسم صيف 2024، بعد المسابقة الخاصة التي طرحتها على جمهورها.

وكانت قد نشرت أنغام بوستر جديدََا، عليه مجموعة كلمات متفرقة، علقت عليها قائلة: «أول 3 هيرتبوا كلمات الأغنية صح، هرد عليهم في أي سؤال عن الألبوم في البودكاست قريبًا».

وأجابت أنغام بالفعل على 3 أسئلة لأول ثلاث متابعين قاموا بالترتيب الصحيح لجملة الأغنية وكانت كالتالي: «قريبًا جدًا» عن سؤال لميعاد إطلاق الألبوم و«12 أغنية» عن سؤال لعدد أغاني الألبوم، وأخيرًا «تيجي نسيب» كأسم لألبومها الجديد.

وكانت الإجابات الثلاث عقب ترتيب مقطع الأغنية تقول كلماته «ارجعلك روحك المطفية.. وكل مشاكلك النفيسة».

آخر أعمال الفنانة أنغام

كانت آخر أعمال الفنانة أنغام، هي أغنية «حلفونا»، وذلك عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «يوتيوب»، وأغنية حلفونا للمطربة أنغام، من كلمات مصطفى حدوتة، ألحان إيهاب عبد الواحد، توزيع نادر حمدي، ميكس نادر حمدي، ماستر أمير محروس.

وايضا أغنية "قلب كبير" التي قدمتها ضمن الحملة الإعلانية لمجدي يعقوب في رمضان 2024، وجاءت كلمات أغنية قلي كبير كالآتي: "سكر يا مسكر يا صغن يا أبو قلب كبير، شاطر متشطر منك أنا اتعلمت كتير، دة كلامه مكسر لكن في الحب خطير، يضحك ويكركر قلبي معاه من الفرحة يطير، قلبك أكبر من سنك يالي انت مافيش أكمل منك، أكبر قلب وأصدق حب ومش فارق لك شكل ولون، أكبر من سنك دة احنا بقينا نتعلم منك".